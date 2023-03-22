Литва заборонить росіянам і білорусам подаватися на громадянство

Сейм Литви у першому читанні затвердив правові акти, які забороняють громадянам Росії та Білорусі подавати заяви на громадянство і купувати нерухомість.

Цей обмежувальний захід не пропонує повністю скасувати можливість набуття громадянства Литви. Він тимчасово зупинити прийом заяв та ухвалення рішень щодо прийняття до громадянства, йдеться у повідомленні сейму Литви.

Там зазначили, що оскільки росіяни підтримують війну і не вживають нвяких заходів для її припинення, то й відповідомльність за цю агресію повинна лягати на них.

"Переважна більшість громадян Росії підтримують військові агресійні дії своєї країни, вони не вживають заходів для припинення агресії режиму своєї країни, тому відповідальність лежить і на громадянах цих країн. Щоб змінити їхню поведінку, доцільно встановити обмежувальні заходи, пов’язані з можливістю для громадян Росії та Білорусі відвідувати Литву та в’їжджати на територію Європейського Союзу", – сказала Йовіта Нелюпшєне, заступник міністра закордонних справ.

Всіх росіян, які будуть намагатися перетнути державний кордон Литви будуть піддавати додатковій перевірці. В країні вважають, що їх в'їзд загрожує національній безпеці.

Також пропонується призупинити право громадян Росії та юридичних осіб, заснованих або контрольованих ними, набувати у власність нерухоме майно, розташоване на території Литви.

У Латвії також ухвалили рішення додати у список небажаних для Латвійської Республіки осіб 35 росіян, які підтримали агресію РФ проти України.

Правила в'їзду та перебування росіян у країні змінив і уряд Казахстану. Громадянам Росії, Білорусі, Вірменії та Киргизстану буде дозволено перебувати в республіці не більше 90 днів