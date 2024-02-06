Снова дистанционное обучение: в Киеве могут закрыть школы

Если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в Киеве и дальше будет расти, власти будут вынуждены рекомендовать учебным заведениям перейти на дистанционное обучение. В настоящее время медики призывают родителей не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что в столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей.

За прошедшую неделю выявлено 11 305 случаев (на 2 244 случая больше, чем за предыдущую неделю).

Чтобы предотвратить стремительное распространение инфекций, медики также призывают соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью.

"Если уровень заболеваемости среди школьников и дальше будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно", - подчеркнули в КГГА.

Как уберечься от распространения инфекционных заболеваний:

Соблюдайте правила личной гигиены. Часто мойте руки с мылом в течение 20 секунд. Используйте антисептик, содержание спирта в котором не должно быть меньше 60-80%. Избегайте прикосновений к своему лицу. Не касайтесь грязными руками глаз, носа и рта.

Избегайте контакта с симптомами ОРВИ и теми, кто имеет симптомы простуды. Минимальная дистанция – 1,5м.

Термически обрабатывайте продукты.

Проветривайте и увлажняйте помещение, в котором находитесь.

Заболел – сиди дома. Это первое правило, которым должен руководствоваться каждый, кто ощутил симптомы заболевания.

При проявлениях симптомов заболевания – сообщите своему семейному врачу. Не отказывайтесь от госпитализации, если врач усматривает такую необходимость.

Положите в школьный рюкзак маску, которую ребенок сможет использовать, если придется находиться в укрытии с большим количеством людей.

Напомним, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник призвал жителей столицы снова носить маски в людных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Коронавирус в Украине

В январе в пяти областях Украины было обнаружено 9 случаев субварианта коронавируса JN.1 – "Дженни". Три случая обнаружены в Сумской области, по два - в Волынской и Черкасской областях и по одному - в Ровенской и Запорожской областях.

В начале ноября впервые в Украине лабораторно был подтвержден случай нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Его обнаружили в Ровенской области у 20-летнего мужчины.

Также в шести областях Украины зафиксированы десять случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 – "Эрис".

Отметим, что 1 июля текущего года в Украине завершилось действие карантинных ограничений и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

В начале ноября впервые в Украине лабораторно было подтверждено случай нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Его обнаружили в Ровенской области у 20-летнего мужчины.

Также в шести областях Украины зафиксированы десять случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 – "Эрис".