COVID-19: главный санитарный врач рассказал, нужно ли украинцам снова носить маски

Ни в одном из регионов Украины не превышены эпидемиологические пороги по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Потому носить маски украинцам необязательно.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина.

"Во всех регионах Украины сохраняется неэпидемический уровень, то есть превышение эпидпорога по гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям, включая ковид, пока нет и не зарегистрировано", - подчеркнул Кузин.

По его словам, в среднем в неделю фиксируют от 130 до 150 тысяч новых случаев заражения гриппом, ОРВИ и COVID. Число госпитализаций в среднем за неделю составляет 4 тысячи случаев, то есть 5% от числа заболевших.

Как отметил главный санитарный врач, среди всех заболевших и госпитализированных 50% составляют дети.

При этом он напомнил, что решение по масковому режиму в отдельных учреждениях, организациях или учебных заведениях принимают областные комиссии ТЭБ и ЧС.

"По состоянию на сегодняшний день, учитывая, что мы пока находимся в неэпидемическом уровне, таких решений на уровне областей еще не было", - подчеркнул Кузин.

Напомним, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник призвал жителей столицы снова носить маски в людных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Как защититься от COVID-19

Основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Получение двух доз первичной вакцинации и бустерную прививку, которую вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации.

Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в пункте прививки, учитывая обновленные рекомендации Минздрава.

В Минздраве напомнили, что в настоящее время вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.

"Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; беременным; людям старше 60 лет; тем, кто находится в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни, - необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться. Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок", - советуют в Минздраве.

Коронавирус в Украине

Напомним, в начале ноября впервые в Украине лабораторно был подтвержден случай нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Его обнаружили в Ровенской области у 20-летнего мужчины.

Также в шести областях Украины зафиксированы десять случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 - "Эрис".

Отметим, что 1 июля текущего года в Украине завершилось действие карантинных ограничений и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

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