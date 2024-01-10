COVID-19: головний санітарний лікар розповів, чи потрібно українцям знову носити маски

В жодному з регіонів України не перевищено епідеміологічних поріг по захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус. Тому носити маски українцям необов'язково.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна.

"В усіх регіонах України наразі зберігається неепідемічний рівень, тобто перевищення епідпорогу по грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях, включаючи ковід, наразі немає і не зареєстровано", - підкреслив Кузін.

За його словами, в середньому на тиждень фіксують від 130 до 150 тисяч нових випадків зараження на грип, ГРВІ та COVID. Кількість госпіталізацій у середньому за тиждень становить 4 тисячі випадків, тобто 5% від кількості захворілих.

Як зауважив головний санітарний лікар, наразі серед усіх захворілих та госпіталізованих 50% становлять діти.

При цьому він нагадав, що рішення щодо маскового режиму в окремих установах, організаціях чи навчальних закладах ухвалюють обласні комісії ТЕБ та НС.

"Станом на сьогодні, з огляду на те, що ми поки що знаходимося в неепідемічному рівні, таких рішень на рівні областей ще не було", - наголосив Кузін.

Нагадаємо, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник закликав мешканців столиці знову носити маски у людних місцях та дотримуватись соціальної дистанції.

Як захиститися від COVID-19

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.

Додатковий бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи у пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.

У МОЗ нагадали, що наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною.

"Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; тим, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень", - радять у МОЗ.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, на початку листопада вперше в Україні лабораторно був підтверджений випадок нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола". Його виявили на Рівненщині у 20-річного чоловіка.

Також у шести областях України зафіксовані десять випадків захворювання на новий підвид штаму COVID-19 – "Еріс".

Зауважимо, 1 липня поточного року в Україні завершилася дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.

Джерело фото: ua.depositphotos.com