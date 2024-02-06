Знову "дистанційка": у Києві можуть закрити школи

Якщо рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей у Києві і надалі зростатиме, влада буде змушена рекомендувати закладам освіти перейти на дистанційне навчання. Наразі медики закликають батьків не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що у столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей.

За минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень).

Щоб попередити стрімке розповсюдження інфекцій, медики також закликають дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров’я.

"Якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, місто буде змушене рекомендувати столичним закладам освіти працювати дистанційно", - підкреслили в КМДА.

Як вберегтися від поширення інфекційних захворювань:

Дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%. Уникайте дотиків до свого обличчя. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.

Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ та тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 м.

Термічно обробляйте продукти.

Провітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте.

Захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання.

При проявах симптомів захворювання – повідомте свого сімейного лікаря. Не відмовляйтеся від госпіталізації, якщо лікар вбачає таку необхідність.

Покладіть у шкільний рюкзак маску, яку дитина зможе використати, якщо доведеться перебувати в укритті з великою кількістю людей.

Нагадаємо, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник закликав мешканців столиці знову носити маски у людних місцях та дотримуватись соціальної дистанції.

Коронавірус в Україні

У січні у пʼяти областях України виявили 9 випадків субваріанту коронавірусу JN.1 – "Дженні". Три випадки виявлено на Сумщині, по два - у Волинській та Черкаській областях та по одному — у Рівненській і Запорізькій областях.

На початку листопада вперше в Україні лабораторно був підтверджений випадок нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола". Його виявили на Рівненщині у 20-річного чоловіка.

Також у шести областях України зафіксовані десять випадків захворювання на новий підвид штаму COVID-19 – "Еріс".

Зауважимо, 1 липня поточного року в Україні завершилася дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.