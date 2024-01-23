В Украине зафиксировали новый субвариант штамма коронавируса "Омикрон" - "Дженни"

В январе в пяти областях Украины было выявлено 9 случаев субварианта коронавируса JN.1 - "Дженни". Это подтвердили в Национальной референс-лаборатории Центра общественного здоровья, сообщили в Минздраве.

Отмечается, что три случая обнаружены в Сумской области, по два - в Волынской и Черкасской областях и по одному - в Ровенской и Запорожской областях.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснил, что вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует и уклоняется от иммунного ответа. Таким образом, он быстрее поражает ослабленный иммунитет, поэтому заболеть могут даже ранее вакцинированные лица.

Вместе с тем, по его словам, обретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.

"Поэтому людям, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19, и лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться", - подытожил Кузин.

Среди заболевших в Украине только один человек из девяти имел две прививки против COVID-19. По клиническим симптомам медики зафиксировали среднее или легкое течение заболевания, только один человек был госпитализирован в больницу. Возраст пациентов - 27-73 лет.

В Минздраве отмечают, что впервые этот субвариант коронавируса "Омикрон" был обнаружен в США в сентябре 2023 года. Затем – в других странах мира, в частности, в Индии, Китае, Великобритании. ВОЗ классифицировала его как "представляющий интерес" субвариант из-за "его быстрого распространения".

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по состоянию на 5 января 2024 года на JN.1 пришлось примерно 62% всех циркулирующих вариантов SARS-CoV-2.

Вместе с тем, в ВОЗ сообщили, что риски для населения низки, а вакцины против коронавируса, используемые в мире, способны защитить от нового субварианта.

Основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок - получение двух доз первичной вакцинации и бустерной прививки, которую вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации.

В Минздраве напомнили, что вакцины в Украине бесплатны и доступны во всех областях. Информацию о ближайшем пункте вакцинации, их адресах и графике работы можно получить, позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Согласно сообщению Минздрава, с начала эпидсезона в октябре в Украине зарегистрировано 126 572 случая заболевания COVID-19 и 620 летальных исходов вследствие осложнения заболевания, среди которых четыре — среди детей.

Напомним, в начале ноября 2023 года впервые в Украине лабораторно был подтвержден случай нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Его обнаружили в Ровенской области у 20-летнего мужчины.

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