Три книги, которые следует прочитать в 18 лет, чтобы стать успешным: выбор известных спортсменов

Книга остается уникальным инструментом для получения новых знаний, расширения мировоззрения и саморазвития для успешных людей разных сфер. Сейчас в Украине действует правительственная программа "єКнига", позволяющая 18-летним гражданам получить 908 грн на приобретение украиноязычных книг. С программой можно ознакомиться по ссылке, а как выбрать достойные книги?

Мы обратились к успешным украинцам и спросили: "Какие три книги вы посоветовали бы себе 18-летним и почему?" Ранее Delo.ua представила выбор бизнесменов, лидеров бизнес-сообществ и представителей креативного класса. Сегодня представим выбор наших чемпионов.

Анастасия Возняк

Анастасия Возняк, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы по художественной гимнастике

1. Уильям Гарри Макрейвен — "Заправляйте кровать". Книга, которая поможет дисциплинировать себя. В книге 10 простых правил, которые помогут преодолеть трудности, конечно, если начать их выполнять.

2. Джон П. Стрелки — "Кафе на краю света". Книга, которая вдохновляет искать свой путь и помогает задуматься о том, что важно для тебя.

3. Ник Вуйчич — "Жизнь без ограничений". Книга, в которой очень вдохновляющая история о силе духа и вере в себя, книга, мотивирующая принимать себя такими, какие мы есть и обретать счастье в любых обстоятельствах.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич, первый в истории Украины скелетонист, получивший дважды олимпийскую лицензию, мастер спорта международного класса

1. Генри Форд — "Моя жизнь и работа". Форд и его компания оказали огромное влияние на американскую и мировую культуру, экономику и образ жизни. Книга предлагает поближе познакомиться с принципами и философией, с помощью которых Форд начал индустриализацию и несомненно изменил мир.

2. Ричард Фейнман — "Вы должно быть шутите, мистер Фейнман!". Увлекательная книга о жизни выдающегося физика Ричарда Фейнмана, изданная в виде сборника анекдотических рассказов. Она показывает и раскрывает жизнь ученого и может вдохновить научную карьеру. А даже если нет, то она точно обеспечит вам хорошее настроение при чтении.

3. Фил Найт — "Продавец обуви". Это автобиографический взгляд на создание и рост компании Nike, демонстрирующей, как настойчивость, инновации и стратегическое мышление, могут превратить скромный старт в огромный бизнес. Книга также включает рассказы о путешествиях и личной жизни автора.

Евгения Гомон

Евгения Гомон, бронзовый призер чемпионата мира, финалистка олимпийских игр по художественной гимнастике

1. Хэл Элрод — "Великолепное утро. Как ни проспать жизнь". В книге описывается почему и как самое начало утра определяет настроение и успех всех суток. В свое время эта книга научила меня, как правильно организовать и эффективно строить свои графики и свою жизнь.

2. Стив Джобс — "Биография основателя компании Apple".

3. И очень нравится серия книг для детей и даже интересно для взрослых — Выдающиеся украинцы "Ирио" — Игорь Сикорский, Кузьма Скрябин, Любомир Гузар, Валерий Лобановский, Мария Примаченко — очень советую окунуться в историю прекрасных украинских выдающихся людей и проникнуться их вдохновляющими историями жизни.

Ирина Геращенко, бронзовый призер Олимпийских игр в Париже по прыжкам в высоту

1. Джим Афремов — "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train and Thrive".

2. Джон Кехо — "Подсознанию все подвластно".

3. Грег МакКеон — "Эссенциализм. Искусство определять приоритеты".

Эти три книги в 18-ти летнем возрасте мне очень помогли бы действительно мыслить, жить, поступать и работать по-чемпионски. Они несколько разные, но вместе с тем все направлены на веру в собственные силы, расстановку приоритетов в собственной жизни, позитивное мышление и ответственный, дисциплинированный труд для достижения целей.

Екатерина Кривая

Екатерина Кривая, чемпионка Европы по карате

1. Лоран Гунель — "Бог всегда путешествует инкогнито". Книга, которая вдохновляет бороться со страхами, обретать уверенность в себе и не считаться с мнением других.

2. Джон П.Стрелеки — "Кафе на краю света". Книга напоминает о важности поиска своего пути, переосмыслении жизни и освобождении от комплексов.

3. Эрих Мария Ремарк — "Три товарища". Трогательная история о настоящей дружбе, любви и том, как ценить остающиеся с нами моменты навсегда.

Марина Алексеева

Марина Алексиева, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по артистическому плаванию

1. Чарльз Дахиг — " Сила повадки. Почему мы действуем так, а не иначе в жизни и бизнесе " . Книга о том, как наши привычки формируют успех и как изменить их для достижения поставленных целей.

2. Роберт Кийосаки — "Богатый папа. Бедный папа". Книга о том, как воспитание родителей влияет на твое мышление.

3. Чин-Нинг Чу — "Искусство войны для женщин". Книга рассказывает, как использовать стратегии и анализ для достижения успеха в любой сфере, спорта и в бизнесе.

Роман Свечкарь, финалист Олимпийских игр, серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира по фехтованию

1. Юлия Козачкова — "Искусство быть в СЕЙ:ЧАС". Книга для личного роста, самоанализа! О важности чувств и мыслей в формировании действия.

2. Айн Рэнд — "Атлант расправил плечи". Книга мотивирует не бояться препятствий, фанатично идти к своей цели. О визионерах, живущих на других энергиях и вибрациях. Люди создающие прогресс для цивилизации своими мыслями и усилиями.

3. Бен Элтон — "Снова и снова". Желательно прочесть с близкими, потом захочется обсудить. Если бы появилась возможность нужно ли менять прошлое, чтобы предотвратить исторические катастрофы?

Станислав Горуно

Станислав Горуна, бронзовый призер олимпийских игр по карате

1. Эрик Берн — "Игры, в которые играют люди". О поведенческих паттернах. Для лучшего понимания себя, родителей и окружающих людей.

2. Иван Багряный — "Сад Гефсиманский". Чтобы знать и не забывать. Обязательно к прочтению.

3. Дэниел Ергин — "Большой Куш" — история борьбы за нефть, деньги и власть. Для понимания того, вокруг чего "крутится" мировая экономика и геополитика.

Юлия Бакастова

Юлия Бакастова, олимпийская чемпионка по фехтованию

1. Джим Афремов — "Ум чемпионов". Книга показывает, насколько мнения, могут помочь спортсмену реализоваться.

2. Александр Терен — "История упрямого мужчины. Настоящие приключения военного". Книга показывает, что если ты действительно чего-то хочешь, нужно всегда искать возможности и быть упрямым.

3. Владимир Мула — "Мне позвонил Вейн". Это история о том, когда человек своими действиями реализует свою мечту. И также многие истории очень выдающихся хокеистов и понимание, что такое действительно команда!

Юлия Елистратова

Юлия Елистратова, чемпионка Европы по триатлону

1. Дэн Миллмэн — "Путь мирного воина". Это частично автобиографическая история о гимнасте, который получил тяжелую травму и в поисках путей для реабилитации нашел больше — духовного наставника. Этот человек научил его выходить за рамки возможного благодаря силе духа.

2. Кен Кизи — "Над кукушкиным гнездом". Книга, которая в непревзойденной манере рассказывает, что такое человечность и свобода. По этой книге, кстати, снят один из главных киношедевров ХХ века "Пролетая над гнездом кукушки" режиссера Милоша Формана с Джеком Николсоном в главной роли.

3. Александр Булич — "Плющ". Это постапокалиптический роман, но читая его и смотря на все, что сейчас происходит вокруг, начинаешь задумываться: а что нас ждет в будущем?