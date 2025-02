Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих спортсменів

Книга залишається унікальним інструментом для отримання нових знань, розширення світогляду та саморозвитку для успішних людей в різних сферах. Зараз в Україні діє урядова програма "єКнига", яка дозволяє 18-річним громадянам отримати 908 грн на придбання україномовних книг. З програмою можна ознайомитись за посиланням, а от як обрати гідні книги?

Ми звернулися до успішних українців і запитали: “Які три книги ви порадили б собі 18-річним і чому?”. Раніше Delo.ua презентувало вибір бізнесменів, лідерів бізнес-спільнот та представників креативного класу. Сьогодні презентуємо вибір наших спортсменів-чемпіонів.

Анастасія Возняк

Анастасія Возняк, бронзова призерка чемпіонату світу, чемпіонка Європи з художньої гімнастики

1. Вільям Гаррі Макрейван — "Застеляйте ліжко". Книга, яка допоможе дисциплінувати себе. У книзі 10 простих правил, які допоможуть подолати труднощі, звісно якщо почати їх виконувати.

2. Джон П. Стрелекі — "Кафе на краю світу". Книга, яка надихає шукати свій шлях та допомагає замислитись над тим, що саме важливо для тебе.

3. Нік Вуйчич — "Життя без обмежень". Книга, в якої дуже надихаюча історія про силу духа та віру в себе, книга, яка мотивує приймати себе такими, якими ми є і знаходити щастя у любих обставинах.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич, перший в історії України скелетоніст, який здобував двічі олімпійську ліцензію, майстер спорту міжнародного класу

1. Генрі Форд — "Моє життя та робота". Форд та його компанія мали величезний вплив на американську та світову культуру, економіку та спосіб життя. Книга пропонує ближче познайомитися з принципами та філософією, за допомогою яких Форд почав індустріалізацію і безсумнівно змінив світ.

2. Річард Фейнман — "Ви напевно жартуєте, містер Фейнман!". Захоплююча книга про життя видатного фізика Річарда Фейнмана, видана у вигляді збірки анекдотичних оповідань. Вона показує та розкриває життя науковця і може надихнути на наукову кар'єру. А навіть якщо ні, то вона точно забезпечить вам гарний настрій під час читання.

3. Філ Найт — "Продавець взуття". Це автобіографічний погляд на створення та зростання компанії Nike, що демонструє, як наполегливість, інновації та стратегічне мислення можуть перетворити скромний старт на величезний бізнес. Книга також включає розповіді про подорожі та особисте життя автора.

Євгенія Гомон

Євгенія Гомон, бронзова призерка чемпіонату світу, фіналістка олімпійських ігор з художньої гімнастики

1. Гел Елрод — "Чудовий ранок. Як не проспати життя". У книзі описується чому і як саме початок ранку визначає настрій і успіх усієї доби. Свого часу ця книга навчила мене, як правильно організувати і ефективно будувати свої графіки і своє життя.

2. Стів Джобс — "Біографія засновника компанії Apple".

3. І дуже подобається серія книжок для дітей і навіть цікаво для дорослих — Видатні українці "Іріо" — Ігор Сікорський, Кузьма Скрябін, Любомир Гузар, Валерій Лобановський, Марія Примаченко — дуже раджу окунутися в історію прекрасних українських видатних людей і проникнутися їхніми надихаючими історіями життя.

Ірина Геращенко, бронзова призерка Олімпійських ігор в Парижі зі стрибків у висоту

1. Джим Афрємов — "The Champion’s Mind: How Great Athletes Think, Train and Thrive".

2. Джон Кехо — "Підсвідомості все підвладне".

3. Ґреґ МакКеон — "Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети".

Ці три книги у 18-ти річному віці мені дуже б допомогли дійсно мислити, жити, вчиняти і працювати по-чемпіонськи. Вони трохи різні, але водночас всі направлені на віру у власні сили, розставлення пріоритетів у власному житті, позитивне мислення та відповідальну, дисципліновану працю для досягнення цілей.

Катерина Крива

Катерина Крива, чемпіонка Європи з карате

1. Лоран Гунель — “Бог завжди подорожує інкогніто”. Книга, яка надихає боротися зі страхами, знаходити впевненість у собі та не зважати на думку інших.

2. Джон П.Стрелекі — “Кафе на краю світу”. Книга нагадує про важливість пошуку свого шляху, переосмислення життя і звільнення від комплексів.

3. Еріх Марія Ремарк — “Три товариша”. Зворушлива історія про справжню дружбу, кохання і те, як цінувати моменти, що залишаються з нами назавжди.

Марина Алексіїва

Марина Алексіїва, бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо з артистичного плавання

1. Чарльз Дахіґ — "Сила звички. Чому ми діємо так, а не інакше в житті та бізнесі". Книга про те, як наші звички формують успіх і як змінити їх для досягнення поставлених цілей.

2. Роберт Кійосакі — "Багатий тато. Бідний тато". Книжка про те, як виховання батьків впливає на твоє мислення.

3. Чін-Нінг Чу — "Мистецтво війни для жінок". Книга розповідає, як використовувати стратегії й аналіз для досягнення успіху в будь-якій сфері , спорту та в бізнесі.

Роман Свічкар, фіналіст Олімпійських ігор, срібний та бронзовий призер Чемпіонату світу з фехтування

1. Юлія Козачкова — "Мистецтво буТИ в ЦЕЙ:ЧАС". Книга для особистого зростання, самоаналізу! Про важливість почуттів та думок у формуванні дії.

2. Айн Ренд — "Атлант розправив плечі". Книга мотивує не боятись перешкод, фанатично йти до своєї мети. Про візіонерів, котрі живуть на інших енергіях та вібраціях. Люди яки створюють прогрес для цивілізації своїми думками та зусиллями.

3. Бен Елтон — "Знову й знову". Бажано прочитати з близькими, потім захочеться обговорити. Якщо б зʼявилась можливість чи потрібно змінювати минуле, щоб запобігти історичним катастрофам?

Станіслав Горуна

Станіслав Горуна, бронзовий призер олімпійських ігор з карате

1. Ерік Берн — "Ігри, в які грають люди". Про поведінкові паттерни. Для кращого розуміння себе, своїх батьків та оточуючих людей.

2. Іван Багряний — "Сад Гетсиманський". Щоб знати і не забувати. Обовʼязково до прочитання.

3. Деніел Єргін — "Великий Куш". історія боротьби за нафту, гроші і владу. Для розуміння того, навколо чого "крутиться" світова економіка і геополітика.

Юлія Бакастова

Юлія Бакастова, олімпійська чемпіонка з фехтування

1. Джим Афремов — "Розум чемпіонів". Книга показує наскільки думки, можуть допомогти спортсмену реалізуватись.

2. Олександр Терен — "Історія впертого чоловіка. Сьогоденні пригоди військового." Книга показує, що якщо ти дійсно чогось хочеш, то треба завжди шукати можливості та бути впертим.

3. Володимир Мула — "Мені подзвонив Вейн". Це історія про те коли людина своїми діями реалізує свою мрію. І також багато історій дуже видатних гокеїстів та розуміння, що таке дійсно команда!

Юлія Єлістратова

Юлія Єлістратова, чемпіонка Європи з триатлону

1. Ден Міллман — "Шлях мирного воїна". Це частково автобіографічна історія про гімнаста, який отримав важку травму та в пошуках шляхів для реабілітації знайшов дещо більше — духовного наставника. Ця людина навчила його виходити за рамки можливого завдяки силі духа.

2. Кен Кізі -"Над зозулиним гніздом". Книга, яка у неперевершеній манері розповідає про те, що таке людяність та свобода. За цією книгою, до речі, знятий один з головних кіношедеврів сучасності "Пролітаючи над гніздом зозулі" режисера Мілоша Формана з Джеком Ніколсоном у головній ролі.

3. Олександр Буліч — "Плющ". Це постапокаліптичний роман, але читаючи його і дивлячись на все, що зараз відбувається навколо, починаєш замислюватись: а що на нас чекає у майбутньому?