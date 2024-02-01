В Киеве могут перевести школы на дистанционное обучение: в чем причина

В Киеве заболеваемость среди детей по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 50%, поэтому столичные учебные заведения усилят противоэпидемические меры.

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Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Отмечается, что столичные педагоги и медики фиксируют сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19.

Так, в Киеве заболеваемость среди детей по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 50%.

«Если уровень заболеваемости среди школьников будет стремительно расти, мы будем вынуждены рекомендовать столичным учебным заведениям перейти в дистанционный режим работы», – подчеркнула директор Департамента образования и науки КГГА Фиданян.

Чтобы предотвратить стремительное распространение инфекционных заболеваний, городские власти призывают соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к собственному здоровью и близким.

«Дождаться эпидемии, а потом мужественно ее преодолевать – совершенно неправильный подход. Цена такой позиции – здоровье и жизнь, в частности – наших детей. Происходит прогнозируемый для этого времени года рост заболеваемости. Дети очень быстро заражают друг друга, а затем всю семью. Так что оставляйте своего ребенка дома, даже если у него «легкий» насморк, особенно сейчас, когда из-за воздушных тревог дети часами вынуждены сидеть в укрытиях», – подчеркнула директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Как уберечься от распространения инфекционных заболеваний:

Соблюдайте правила личной гигиены. Часто мойте руки с мылом в течение 20 секунд. Используйте антисептик, содержание спирта в котором не должно быть меньше 60-80%. Избегайте прикосновений к своему лицу. Не касайтесь грязными руками глаз, носа и рта.

Избегайте контакта с симптомами ОРВИ и теми, кто имеет симптомы простуды. Минимальная дистанция – 1,5м.

Термически обрабатывайте продукты.

Проветривайте и увлажняйте помещение, в котором находитесь.

Заболел – сиди дома. Это первое правило, которым должен руководствоваться каждый, кто ощутил симптомы заболевания.

При проявлениях симптомов заболевания – сообщите своему семейному врачу. Не отказывайтесь от госпитализации, если врач усматривает такую необходимость.

Положите в школьный рюкзак маску, которую ребенок сможет использовать, если придется находиться в укрытии с большим количеством людей.

Напомним, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник призвал жителей столицы снова носить маски в людных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Коронавирус в Украине

В январе в пяти областях Украины было обнаружено 9 случаев субварианта коронавируса JN.1 – "Дженни". Три случая обнаружены в Сумской области, по два - в Волынской и Черкасской областях и по одному - в Ровенской и Запорожской областях.

В начале ноября впервые в Украине лабораторно был подтвержден случай нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Его обнаружили в Ровенской области у 20-летнего мужчины.

Также в шести областях Украины зафиксированы десять случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 – "Эрис".

Отметим, что 1 июля текущего года в Украине завершилось действие карантинных ограничений и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

Источник фото: ua.depositphotos.com