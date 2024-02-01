У Києві можуть перевести школи на дистанційне навчання: у чому причина

У Києві захворюваність серед дітей порівняно з попереднім тижнем зросла на понад 50%, тому столичних закладах освіти посилять протиепідемічні заходи.

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Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зазначається, що столичні педагоги і медики фіксують сезонне зростання захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19.

Так, у Києві захворюваність серед дітей порівняно з попереднім тижнем зросла на понад 50%.

«Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, ми будемо змушені рекомендувати столичним закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи», – наголосила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Фіданян.

Щоб попередити стрімке розповсюдження інфекційних захворювань, міська влада закликає дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до власного здоров’я і близьких.

«Дочекатися епідемії, а потім мужньо її долати – абсолютно неправильний підхід. Ціна такої позиції – здоров’я та життя, зокрема – наших дітей. Відбувається прогнозований для цієї пори року зріст захворюваності. Діти дуже швидко заражають одне одного, а потім всю родину. Тож залишайте свою дитину вдома, навіть якщо в неї «легкий» нежить, особливо зараз, коли через повітряні тривоги діти годинами змушені сидіти в укриттях", – наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Як вберегтися від поширення інфекційних захворювань:

Дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%. Уникайте дотиків до свого обличчя. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.

Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ та тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 м.

Термічно обробляйте продукти.

Провітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте.

Захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання.

При проявах симптомів захворювання – повідомте свого сімейного лікаря. Не відмовляйтеся від госпіталізації, якщо лікар вбачає таку необхідність.

Покладіть у шкільний рюкзак маску, яку дитина зможе використати, якщо доведеться перебувати в укритті з великою кількістю людей.

Нагадаємо, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник закликав мешканців столиці знову носити маски у людних місцях та дотримуватись соціальної дистанції.

За тиждень в Україні захворіли на коронавірус, ГРВІ та грип понад 186 тис. людей

Станом на 31 січня в Україні зареєстровано високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській - середній рівень, і в інших регіонах - неепідемічний рівень.

За даними МОЗ, попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці, з них 96 120 - діти віком до 17 років.

"Діагноз COVID-19 встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 - діти. Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім - серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

У січні у пʼяти областях України виявили 9 випадків субваріанту коронавірусу JN.1 – "Дженні". Три випадки виявлено на Сумщині, по два - у Волинській та Черкаській областях та по одному — у Рівненській і Запорізькій областях.

На початку листопада вперше в Україні лабораторно був підтверджений випадок нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола". Його виявили на Рівненщині у 20-річного чоловіка.

Також у шести областях України зафіксовані десять випадків захворювання на новий підвид штаму COVID-19 – "Еріс".

Зауважимо, 1 липня поточного року в Україні завершилася дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.

Джерело фото: ua.depositphotos.com