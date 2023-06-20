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Визуализация знаний: как проекционное оборудование Epson изменяет подход к обучению
Внедрение инноваций в обучение является актуальным вопросом, особенно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, когда технологии интегрируются чуть ли не в каждую область жизни.
Вместе с тем, в связи с ежегодным ростом количества информации, которую необходимо понять и усвоить, технологические решения обеспечивают более динамичный и интерактивный процесс обучения. Да, проекционное оборудование, в частности современные проекторы, помогают учащимся и студентам легче усваивать материал и понимать сложные концепции.
Визуализация будет играть все более важную роль в образовании, поскольку изображения, видео, интерактивные схемы и таблицы легче в усвоении и запоминаются лучше, чем простой текст. Трудно переоценить роль визуализации учебных материалов для эффективного запоминания учащимися, поскольку 90% воспринимаемой нами информации является визуальной . Сегодня человеческая концентрация внимания сократилась с 12 до 8 секунд, что меньше, чем у золотой рыбки (9 секунд) , поэтому именно интерактивность обучения может помочь в лучшем усвоении материалов. Использование проекционного оборудования позволяет создать целостный и понятный образ материала, что облегчит его понимание студентами. Кроме того, проекторы помогают учащимся сосредотачиваться и быть внимательнее, поскольку изображение формирует визуальный опыт, делает материал более доступным и привлекательным.
Ярче, четче, безопаснее: преимущества проекторов Epson
Каждый работающий с проекторами знает, как важно иметь качественное и надежное устройство. Epson является одной из ведущих компаний в мире, которая предлагает проекторы высокого качества, применяя безопасную технологию 3LCD. Технология является собственной разработкой самой компании и всемирно признана безопасной, поэтому успешно применяется в образовательных учреждениях по всему миру.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, технология 3LCD и в целом проекторы Epson имеют несколько весомых преимуществ по сравнению с аналогами:
- Яркость: Проекторы Epson обладают высокой цветовой яркостью, что позволяет использовать их при любом освещении, даже при ярком дневном свете. Это особенно важно при использовании проектора в больших залах, аудиториях или на открытом воздухе.
- Качество изображения Технология 3LCD обеспечивает высокое качество изображения с яркими цветами и четкими деталями, а также отсутствием мерцания, что делает их использование удобным и комфортным для глаз.
- Долговечность: Проекторы Epson имеют долгий срок службы благодаря использованию высококачественных компонентов и технологии охлаждения, что позволяет избежать ремонта и замены оборудования. Ресурс источника света современных проекторов Epson составляет до 17 000 часов для ламповых моделей и до 30 000 часов для лазерных моделей.
- Гибкость: они легко подключаются и взаимодействуют с различными источниками сигнала, такими как компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие устройства. К тому же, все устройства могут работать как беспроводные.
- Экономность Проекторы Epson потребляют меньше энергии, чем аналоги, что помогает снизить затраты на электроэнергию. Кроме того, большинство моделей оборудованы долговечным лазерным источником света, не требующим замены в течение длительного времени. Следует упомянуть, что по сравнению с другими производителями, проекторы Epson имеют самую низкую цену за 1 дюйм диагонали изображения, а средний срок гарантии составляет 5 лет – самый длинный на рынке.
- Удобство: Все проекторы Epson имеют украинский языковой интерфейс и полностью сертифицированы в соответствии с украинским законодательством. Компания также предлагает специальные презентационные системы с дополнительным оборудованием, позволяющим расширить возможности использования проектора.
Учитывая это, неудивительным кажется тот факт, что каждый третий проектор в украинской средней школе – это проектор от Epson .
Классификация проекторов: как выбрать под свои нужды?
Линейка проекторов Epson насчитывает более 80 устройств под разные задачи, что позволяет подобрать идеальный вариант для конкретного помещения и назначения. Рассмотрим различные типы проекторов и их особенности, чтобы выбрать именно то, что удовлетворит ваши потребности.
Мобильные модели проекторов Epson – идеальное решение для ищущих компактность. Эти проекторы имеют небольшой вес и могут быть перенесены из одного помещения в другое, что позволяет использовать их в разных условиях. Кроме того, мобильные модели проекторов хорошо подходят для небольших помещений, где нужно минимизировать количество оборудования и не загромождать пространство. Несмотря на компактный размер, проекторы Epson обеспечивают качественную проекцию изображения с высоким качеством картинки.
Ярким примером мобильного проектора с лазерным источником света и беспроводными интерфейсами является Epson EB-L260F. Кроме него, популярность приобрели более бюджетные ламповые модели, такие как Epson EB-1795F и Epson EB-992F. А недавно линейка ламповых устройств пополнилась самыми бюджетными моделями в сегменте – Epson CO-W01 и с разрешением WXGA и FullHD соответственно.
Проекторы для больших помещений – это мощные устройства, которые имеют очень высокую яркость (от 5000 до 30000 люменов) и подходят для использования в лекционных залах и больших аудиториях. Одним из главных преимуществ таких проекторов есть гибкие инсталляционные возможности (оптический зум, смещение линз, сменные объективы), что позволяет настроить размер и положение изображения под конкретные потребности. Эти проекторы не переносимы из-за своего размера, однако это компенсируется высоким качеством изображения.
Наиболее популярными моделями в этом сегменте являются Epson EB-PU2010B и Epson EB-L630U.
Короткофокусные проекторы Epson являются функциональными и удобными устройствами, которые можно разделить на две категории: интерактивные и неинтерактивные. Интерактивные проекторы позволяют пользователям взаимодействовать с проецируемым изображением благодаря специальному маркеру или с помощью прикосновений пальцами. Таким образом можно удобно листать слайды, рисовать, изменять масштабы, делать заметки и т.д. Все короткофокусные проекторы Epson устанавливаются на настенной крепи непосредственно над изображением на расстоянии до 1м от экрана или доски. Такой тип монтажа позволяет подходить к изображению вплотную без тени на экране.
Самые распространенные короткофокусные проекторы на рынке – это Epson EB-695Wi, Epson EB-535W и их более современные ладерные альтернативы Epson EB-770Fi и Epson EB-L210SF.
Обычно эти проекторы являются частью комплексной системы оборудования. Компания Epson предлагает не только проекторы, а целый интерактивный комплекс для образования , в который входит проектор, многофункциональное печатающее устройство (МФУ) документ-камера и программное обеспечение. Отдельно выделим документ-камеру Epson – это устройство для захвата изображений документов, книг, фотографий и других мелких элементов для воспроизведения их на большом экране проектора. Это полезный инструмент, имеющий высокое разрешение и захватывающий изображения высокого качества с разных углов. Такое устройство пригодится преподавателям различных предметов и дисциплин, а также существенно расширит возможности любого мультимедийного комплекса.
Популярные модели камер в Украине – Epson ELPDC07 и Epson ELPDC21.
Независимо от того, нужно ли студентам отображения документов в большом формате или преподавателям разработка собственных презентаций и интерактивных уроков, Epson предлагает различные модели проекторов, документ-камер и даже интерактивных комплексов. Компания Epson в Украине проводит вебинары и мастер-классы для педагогов, помогающих понять все возможности техники и использовать ее максимально эффективно, а на YouTube-каналы компании являются видеоинструкциями, позволяющими получить всю необходимую информацию и, в случае необходимости, решить проблемы с эксплуатацией. Если необходимо подобрать оборудование под конкретные запросы, партнеры Epson всегда готовы помочь в этом. Кроме того, все желающие могут посетить демозал Epson в Киеве, чтобы на практике проверить качество оборудования, получить консультации и советы.