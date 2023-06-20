Визуализация знаний: как проекционное оборудование Epson изменяет подход к обучению

Внедрение инноваций в обучение является актуальным вопросом, особенно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, когда технологии интегрируются чуть ли не в каждую область жизни.

Вместе с тем, в связи с ежегодным ростом количества информации, которую необходимо понять и усвоить, технологические решения обеспечивают более динамичный и интерактивный процесс обучения. Да, проекционное оборудование, в частности современные проекторы, помогают учащимся и студентам легче усваивать материал и понимать сложные концепции.

Визуализация будет играть все более важную роль в образовании, поскольку изображения, видео, интерактивные схемы и таблицы легче в усвоении и запоминаются лучше, чем простой текст. Трудно переоценить роль визуализации учебных материалов для эффективного запоминания учащимися, поскольку 90% воспринимаемой нами информации является визуальной . Сегодня человеческая концентрация внимания сократилась с 12 до 8 секунд, что меньше, чем у золотой рыбки (9 секунд) , поэтому именно интерактивность обучения может помочь в лучшем усвоении материалов. Использование проекционного оборудования позволяет создать целостный и понятный образ материала, что облегчит его понимание студентами. Кроме того, проекторы помогают учащимся сосредотачиваться и быть внимательнее, поскольку изображение формирует визуальный опыт, делает материал более доступным и привлекательным.

Ярче, четче, безопаснее: преимущества проекторов Epson

Каждый работающий с проекторами знает, как важно иметь качественное и надежное устройство. Epson является одной из ведущих компаний в мире, которая предлагает проекторы высокого качества, применяя безопасную технологию 3LCD. Технология является собственной разработкой самой компании и всемирно признана безопасной, поэтому успешно применяется в образовательных учреждениях по всему миру.

В частности, технология 3LCD и в целом проекторы Epson имеют несколько весомых преимуществ по сравнению с аналогами:

Яркость: Проекторы Epson обладают высокой цветовой яркостью, что позволяет использовать их при любом освещении, даже при ярком дневном свете. Это особенно важно при использовании проектора в больших залах, аудиториях или на открытом воздухе.

Качество изображения Технология 3LCD обеспечивает высокое качество изображения с яркими цветами и четкими деталями, а также отсутствием мерцания, что делает их использование удобным и комфортным для глаз.

Долговечность: Проекторы Epson имеют долгий срок службы благодаря использованию высококачественных компонентов и технологии охлаждения, что позволяет избежать ремонта и замены оборудования. Ресурс источника света современных проекторов Epson составляет до 17 000 часов для ламповых моделей и до 30 000 часов для лазерных моделей.

Гибкость: они легко подключаются и взаимодействуют с различными источниками сигнала, такими как компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие устройства. К тому же, все устройства могут работать как беспроводные.

Экономность Проекторы Epson потребляют меньше энергии, чем аналоги, что помогает снизить затраты на электроэнергию. Кроме того, большинство моделей оборудованы долговечным лазерным источником света, не требующим замены в течение длительного времени. Следует упомянуть, что по сравнению с другими производителями, проекторы Epson имеют самую низкую цену за 1 дюйм диагонали изображения, а средний срок гарантии составляет 5 лет – самый длинный на рынке.

Удобство: Все проекторы Epson имеют украинский языковой интерфейс и полностью сертифицированы в соответствии с украинским законодательством. Компания также предлагает специальные презентационные системы с дополнительным оборудованием, позволяющим расширить возможности использования проектора.

Учитывая это, неудивительным кажется тот факт, что каждый третий проектор в украинской средней школе – это проектор от Epson .

Классификация проекторов: как выбрать под свои нужды?

Линейка проекторов Epson насчитывает более 80 устройств под разные задачи, что позволяет подобрать идеальный вариант для конкретного помещения и назначения. Рассмотрим различные типы проекторов и их особенности, чтобы выбрать именно то, что удовлетворит ваши потребности.

Мобильные модели проекторов Epson – идеальное решение для ищущих компактность. Эти проекторы имеют небольшой вес и могут быть перенесены из одного помещения в другое, что позволяет использовать их в разных условиях. Кроме того, мобильные модели проекторов хорошо подходят для небольших помещений, где нужно минимизировать количество оборудования и не загромождать пространство. Несмотря на компактный размер, проекторы Epson обеспечивают качественную проекцию изображения с высоким качеством картинки.

Ярким примером мобильного проектора с лазерным источником света и беспроводными интерфейсами является Epson EB-L260F. Кроме него, популярность приобрели более бюджетные ламповые модели, такие как Epson EB-1795F и Epson EB-992F. А недавно линейка ламповых устройств пополнилась самыми бюджетными моделями в сегменте – Epson CO-W01 и с разрешением WXGA и FullHD соответственно.

Проекторы для больших помещений – это мощные устройства, которые имеют очень высокую яркость (от 5000 до 30000 люменов) и подходят для использования в лекционных залах и больших аудиториях. Одним из главных преимуществ таких проекторов есть гибкие инсталляционные возможности (оптический зум, смещение линз, сменные объективы), что позволяет настроить размер и положение изображения под конкретные потребности. Эти проекторы не переносимы из-за своего размера, однако это компенсируется высоким качеством изображения.

Наиболее популярными моделями в этом сегменте являются Epson EB-PU2010B и Epson EB-L630U.

Короткофокусные проекторы Epson являются функциональными и удобными устройствами, которые можно разделить на две категории: интерактивные и неинтерактивные. Интерактивные проекторы позволяют пользователям взаимодействовать с проецируемым изображением благодаря специальному маркеру или с помощью прикосновений пальцами. Таким образом можно удобно листать слайды, рисовать, изменять масштабы, делать заметки и т.д. Все короткофокусные проекторы Epson устанавливаются на настенной крепи непосредственно над изображением на расстоянии до 1м от экрана или доски. Такой тип монтажа позволяет подходить к изображению вплотную без тени на экране.

Самые распространенные короткофокусные проекторы на рынке – это Epson EB-695Wi, Epson EB-535W и их более современные ладерные альтернативы Epson EB-770Fi и Epson EB-L210SF.

Обычно эти проекторы являются частью комплексной системы оборудования. Компания Epson предлагает не только проекторы, а целый интерактивный комплекс для образования , в который входит проектор, многофункциональное печатающее устройство (МФУ) документ-камера и программное обеспечение. Отдельно выделим документ-камеру Epson – это устройство для захвата изображений документов, книг, фотографий и других мелких элементов для воспроизведения их на большом экране проектора. Это полезный инструмент, имеющий высокое разрешение и захватывающий изображения высокого качества с разных углов. Такое устройство пригодится преподавателям различных предметов и дисциплин, а также существенно расширит возможности любого мультимедийного комплекса.

Популярные модели камер в Украине – Epson ELPDC07 и Epson ELPDC21.

Независимо от того, нужно ли студентам отображения документов в большом формате или преподавателям разработка собственных презентаций и интерактивных уроков, Epson предлагает различные модели проекторов, документ-камер и даже интерактивных комплексов. Компания Epson в Украине проводит вебинары и мастер-классы для педагогов, помогающих понять все возможности техники и использовать ее максимально эффективно, а на YouTube-каналы компании являются видеоинструкциями, позволяющими получить всю необходимую информацию и, в случае необходимости, решить проблемы с эксплуатацией. Если необходимо подобрать оборудование под конкретные запросы, партнеры Epson всегда готовы помочь в этом. Кроме того, все желающие могут посетить демозал Epson в Киеве, чтобы на практике проверить качество оборудования, получить консультации и советы.