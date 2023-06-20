Візуалізація знань: як проєкційне обладнання Epson змінює підхід до навчання

Впровадження інновацій у навчання є актуальним питанням, особливо сьогодні, в епоху цифрової трансформації, коли технології інтегруються ледь не у кожну сферу життя.

Разом з тим, у зв'язку з щорічним зростанням кількості інформації, яку необхідно зрозуміти та засвоїти, технологічні рішення забезпечують більш динамічний та інтерактивний процес навчання. Так, проєкційне обладнання, зокрема сучасні проєктори, допомагають учням та студентам легше засвоювати матеріал та розуміти складні концепції.

Візуалізація гратиме усе важливішу роль в освіті, оскільки зображення, відео, інтерактивні схеми та таблиці легші в засвоєні та запам'ятовуються краще, ніж простий текст. Важко переоцінити роль візуалізації навчальних матеріалів для ефективного запам'ятовування учнями, оскільки 90% інформації, яку ми сприймаємо, є візуальною. Сьогодні людська концентрація уваги скоротилась з 12 до 8 секунд, що менше, ніж у золотої рибки (9 секунд), тому саме інтерактивність навчання може допомогти у кращому засвоєнні матеріалів. Використання проєкційного обладнання дозволяє створити цілісний та зрозумілий образ матеріалу, що полегшить його розуміння студентами. Крім того, проєктори допомагають учням зосереджуватись та бути більш уважними, оскільки зображення формує візуальний досвід, робить матеріал більш доступним та привабливим.

Яскравіше, чіткіше, безпечніше: переваги проєкторів Epson

Кожен, хто працює з проєкторами, знає, як важливо мати якісний і надійний пристрій. Epson є однією з провідних компаній у світі, що пропонує проєктори високої якості, застосовуючи безпечну технологію 3LCD. Технологія є власною розробкою самої компанії та всесвітньо визнана як безпечна, тому успішно застосовується в освітніх закладах по всьому світу.

Зокрема технологія 3LCD та загалом проєктори Epson мають кілька вагомих переваг у порівнянні з аналогами:

Яскравість: Проєктори Epson мають високу колірну яскравість, що дозволяє використовувати їх при будь-якому освітленні, навіть при яскравому денному світлі. Це особливо важливо при використанні проєктора в великих залах, аудиторіях або на відкритому повітрі.

Якість зображення: Технологія 3LCD забезпечує високу якість зображення з яскравими кольорами та чіткими деталями, а також відсутністю мерехтіння, що робить їхнє використання зручним та комфортним для очей.

Довговічність: Проєктори Epson мають довгий термін служби завдяки використанню високоякісних компонентів та технології охолодження, що дозволяє уникнути витрат на ремонт та заміну обладнання. Ресурс джерела світла сучасних проєкторів Epson становить до 17 000 годин для лампових моделей, та до 30 000 годин для лазерних моделей.

Гнучкість: Вони легко під'єднуються та взаємодіють з різними джерелами сигналу, такими як комп'ютери, ноутбуки, смартфони, планшети та інші пристрої. До того ж всі пристрої можуть працювати як бездротові.

Економність: Проєктори Epson споживають менше енергії, ніж аналоги, що допомагає знизити витрати на електроенергію. Крім того, більшість моделей обладнані довговічним лазерним джерелом світла, які не потребують заміни упродовж довгого часу. Варто згадати, що у порівнянні з іншими виробниками, проєктори Epson мають найнижчу ціну за 1 дюйм діагоналі зображення, а середній термін гарантії становить 5 років — найдовший на ринку.

Зручність: Усі проєктори Epson мають український мовний інтерфейс та повністю сертифіковані відповідно до українського законодавства. Компанія також пропонує спеціальні презентаційні системи з додатковим обладнанням, що дозволяє розширити можливості використання проєктора.

З огляду на це, не дивним здається той факт, що кожен 3-ій проєктор в українській середній школі — це проєктор від Epson.

Класифікація проєкторів: який обрати під свої потреби?

Лінійка проєкторів Epson налічує понад 80 пристроїв під різні задачі, що дозволяє підібрати ідеальний варіант для конкретного приміщення та призначення. Розглянемо різні типи проєкторів та їх особливості, аби обрати саме той, що задовольнити ваші потреби.

Мобільні моделі проєкторів Epson — ідеальне рішення для тих, хто шукає компактність. Ці проєктори мають невелику вагу і можуть бути перенесені з одного приміщення в інше, що дозволяє використовувати їх у різних умовах. Крім того, мобільні моделі проєкторів добре підходять для невеликих приміщень, де потрібно мінімізувати кількість обладнання та не захаращувати простір. Попри свій компактний розмір, проєктори Epson забезпечують якісну проєкцію зображення з високою якістю картинки.

Яскравим прикладом мобільного проєктору з лазерним джерелом світла та бездротовими інтерфейсами є Epson EB-L260F. Крім нього, популярність здобули бюджетніші лампові моделі, такі як Epson EB-1795F та Epson EB-992F. А віднедавна лінійка лампових пристроїв поповнилася самими бюджетними моделями в сегменті – Epson CO-W01 та з роздільною здатністю WXGA та FullHD відповідно.

Проєктори для великих приміщень — це потужні пристрої, які мають дуже високу яскравість (від 5000 до 30000 люменів) і підходять для використання у лекційних залах та великих аудиторіях. Однією з головних переваг таких проєкторів є гнучкі інсталляційні можливості (оптичний зум, зсув лінз, змінні об’єктиви), що дозволяє налаштувати розмір та положення зображення під конкретні потреби. Ці проєктори не є переносними через свій розмір, проте це компенсується високою якістю зображення.

Найбільш популярними моделями в цьому сегменті є Epson EB-PU2010B та Epson EB-L630U.

Короткофокусні проєктори Epson є надзвичайно функціональними та зручними пристроями, що можна розподілити на дві категорії: інтерактивні та неінтерактивні. Інтерактивні проєктори дозволяють користувачам взаємодіяти з проєктованим зображенням завдяки спеціальному маркеру чи за допомогою дотиків пальцями. Таким чином можна зручно перегортати слайди, малювати, змінювати масштаби, робити нотатки тощо. Всі короткофокусні проєктори Epson встановлюються на настінному кріпленні безпосередньо над зображенням на відстані до 1м від екрану чи дошки. Такий тип монтажу дозволяє підходити до зображення впритул без тіні на екрані.

Найпоширеніші короткофокусні проєктори на ринку – це Epson EB-695Wi, Epson EB-535W та їх більш сучасні ладерні альтернативи Epson EB-770Fi та Epson EB-L210SF.

Зазвичай ці проєктори є частиною комплексної системи обладнання. Компанія Epson пропонує не лише проєктори, а цілий інтерактивний комплекс для освіти, до якого входить проєктор, багатофункціональний друкуючий пристрій (БФП) документ-камера та програмне забезпечення. Окремо виділимо документ-камеру Epson — це пристрій для захоплення зображень документів, книг, фотографій та інших дрібних елементів для відтворення їх на великому екрані проєктору. Це корисний інструмент, що має високу роздільну здатність та може захоплювати зображення високої якості з різних кутів. Такий пристрій стане в нагоді викладачам різних предметів та дисциплін, а також суттєво розширить можливості будь-якого мультимедійного комплексу.

Популярні моделі камер в Україні – Epson ELPDC07 та Epson ELPDC21.

Незалежно від того, чи потрібно студентам відображення документів у великому форматі, чи викладачам розробка власних презентацій та інтерактивних уроків, Epson пропонує різноманітні моделі проєкторів, документ-камер та навіть цілих інтерактивних комплексів. Компанія Epson в Україні проводить вебінари та майстер-класи для освітян, що допомагають зрозуміти усі можливості техніки та використовувати її максимально ефективно, а на YouTube-каналі компанії є відеоінструкції, що дозволяють отримати всю необхідну інформацію та, у разі потреби, розв'язати проблеми з експлуатацією. Якщо потрібно підібрати обладнання під конкретні запити, партнери Epson завжди готові допомогти в цьому. Крім того, усі охочі можуть відвідати демозал Epson у місті Києві, аби на практиці перевірити якість обладнання, отримати консультації та поради.