WoMo.ua и «Huawei Украина» проводят инклюзивный образовательный проект «Работа и собственный бизнес в Украине: навыки, технологии, будущее»

Онлайн-издание WoMo.ua в партнерстве с Huawei Украина начинает инклюзивный образовательно-мотивационный проект для тех, кто стремится развиваться в родной стране и хочет присоединиться к ее восстановлению. Участие бесплатно при предварительной регистрации.

Присоединиться могут желающие женщины и мужчины: нет возрастных ограничений или конкурсных отборов для участия. Достаточно только заполнить анкету . Эта онлайн-программа построена по принципам инклюзивности, разнообразия и гендерного равенства, предусматривает перевод трансляций на жестовой речи и неограниченное количество участников. Вы можете принять участие, даже если вы находитесь за пределами Украины.

Узнать больше: https://workandbusiness.womo.ua/

В течение трех месяцев, начиная с 20 июня, всех зарегистрированных участников будут ждать 8 тематических модулей, 30 часов вебинаров и интерактивных сессий в Zoom с участием опытных практиков, бонусы и общие проекты, которые можно будет по желанию начать вместе с другими участниками.

Участники и участники по итогам образовательного курса могут подготовить на конкурс презентацию о собственном проекте и иметь шанс выиграть призы (устройства производства Huawei).

Проект будет полезен:

Всем, кто ищет работу в Украине и стремится овладеть новыми технологическими навыками.

Тем, кто стремится изменить профессиональную отрасль и нуждается в практических знаниях для этого.

Желающим создать идею для бизнеса, запустить собственное дело в Украине и воспользоваться программами государственной и международной поддержки для малого и среднего бизнеса.

Главные темы:

Сценарии самореализации: работа по найму, франшиза и собственная идея для бизнеса.

Поиск работы в цифровом мире.

Компетенция предпринимателя и план действий для успеха.

Разработка идеи для бизнеса.

Создание бренда для малого бизнеса.

Бизнес-финансы и риски.

Выход на международные рынки и электронная коммерция.

Защита прав интеллектуальной собственности.

Создание команды и других составляющих успеха в разных отраслях.

Устойчивое развитие, цифровая инклюзия и равные возможности.

Технологии и новые способности.

Социальное предприятие.

Экономика: цифровая, зелёная, серебряная, креативная.

Женщины в области технологий: навыки, технологии, будущее

Среди спикеров программы:

Илона Шарова, партнер и директор украинского офиса компании Morgan Philips,

Родион Колышко, директор Института профессиональных квалификаций, советник Конфедерации работодателей Украины,

Мария Кот , соучредитель АРТ,

Марина Головко, руководитель направления рекрутинга robota.ua _

Юлия Павленко, директор департамента международных операций АО «Укрпочта», инициатор проекта E-Export School,

Виктория Покатис, главный редактор женского потрала womo.ua, автор книги «Несокрушимые»,

Надежда Васильева , эксперт по цифровым технологиям, цифровой трансформации и цифровой экономике и развитию ИТ-бизнеса,

Александра Альхимович , соучредитель, руководитель и партнер АРТ.

В зависимости от цели, с которой участники присоединились к проекту, они получат качественную подготовку к поиску работы в Украине, получат знания по разработке идеи собственного дела, умению преодолевать стресс и поддерживать уровень производительности.

Хотите начать? Тогда регистрируйтесь на бесплатную образовательную программу « Работа и собственный бизнес в Украине: навыки, технологии, будущее» и сделайте решительный шаг к собственному делу или по-новому стройте карьеру в Украине!