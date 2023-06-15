- Тип
- WOMO
- Категория
- Образование
- Дата публикации
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WoMo.ua и «Huawei Украина» проводят инклюзивный образовательный проект «Работа и собственный бизнес в Украине: навыки, технологии, будущее»
Онлайн-издание WoMo.ua в партнерстве с Huawei Украина начинает инклюзивный образовательно-мотивационный проект для тех, кто стремится развиваться в родной стране и хочет присоединиться к ее восстановлению. Участие бесплатно при предварительной регистрации.
Присоединиться могут желающие женщины и мужчины: нет возрастных ограничений или конкурсных отборов для участия. Достаточно только заполнить анкету . Эта онлайн-программа построена по принципам инклюзивности, разнообразия и гендерного равенства, предусматривает перевод трансляций на жестовой речи и неограниченное количество участников. Вы можете принять участие, даже если вы находитесь за пределами Украины.
Узнать больше: https://workandbusiness.womo.ua/Подписывайтесь на наш Telegram канал
В течение трех месяцев, начиная с 20 июня, всех зарегистрированных участников будут ждать 8 тематических модулей, 30 часов вебинаров и интерактивных сессий в Zoom с участием опытных практиков, бонусы и общие проекты, которые можно будет по желанию начать вместе с другими участниками.
Участники и участники по итогам образовательного курса могут подготовить на конкурс презентацию о собственном проекте и иметь шанс выиграть призы (устройства производства Huawei).
Проект будет полезен:
- Всем, кто ищет работу в Украине и стремится овладеть новыми технологическими навыками.
- Тем, кто стремится изменить профессиональную отрасль и нуждается в практических знаниях для этого.
- Желающим создать идею для бизнеса, запустить собственное дело в Украине и воспользоваться программами государственной и международной поддержки для малого и среднего бизнеса.
Главные темы:
- Сценарии самореализации: работа по найму, франшиза и собственная идея для бизнеса.
- Поиск работы в цифровом мире.
- Компетенция предпринимателя и план действий для успеха.
- Разработка идеи для бизнеса.
- Создание бренда для малого бизнеса.
- Бизнес-финансы и риски.
- Выход на международные рынки и электронная коммерция.
- Защита прав интеллектуальной собственности.
- Создание команды и других составляющих успеха в разных отраслях.
- Устойчивое развитие, цифровая инклюзия и равные возможности.
- Технологии и новые способности.
- Социальное предприятие.
- Экономика: цифровая, зелёная, серебряная, креативная.
- Женщины в области технологий: навыки, технологии, будущее
Среди спикеров программы:
- Илона Шарова, партнер и директор украинского офиса компании Morgan Philips,
- Родион Колышко, директор Института профессиональных квалификаций, советник Конфедерации работодателей Украины,
- Мария Кот , соучредитель АРТ,
- Марина Головко, руководитель направления рекрутинга robota.ua _
- Юлия Павленко, директор департамента международных операций АО «Укрпочта», инициатор проекта E-Export School,
- Виктория Покатис, главный редактор женского потрала womo.ua, автор книги «Несокрушимые»,
- Надежда Васильева , эксперт по цифровым технологиям, цифровой трансформации и цифровой экономике и развитию ИТ-бизнеса,
- Александра Альхимович , соучредитель, руководитель и партнер АРТ.
В зависимости от цели, с которой участники присоединились к проекту, они получат качественную подготовку к поиску работы в Украине, получат знания по разработке идеи собственного дела, умению преодолевать стресс и поддерживать уровень производительности.
Хотите начать? Тогда регистрируйтесь на бесплатную образовательную программу « Работа и собственный бизнес в Украине: навыки, технологии, будущее» и сделайте решительный шаг к собственному делу или по-новому стройте карьеру в Украине!