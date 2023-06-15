- Тип
- WOMO WOMO
- Категорія
- Освіта
- Дата публікації
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WoMo.ua та « Huawei Україна» проводять інклюзивний освітній проєкт «Робота і власний бізнес в Україні: навички, технології, майбутнє»
Онлайн-видання WoMo.ua у партнерстві з «Huawei Україна» розпочинають інклюзивний освітньо-мотиваційний проєкт для тих, хто прагне розвиватися у рідній країні та хоче долучитися до її відновлення. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.
Долучитися можуть охочі жінки та чоловіки: немає жодних вікових обмежень або конкурсних відборів для участі. Достатньо лише заповнити анкету. Ця онлайн-програма побудована за принципами інклюзивності, різноманіття та гендерної рівності, передбачає переклад трансляцій жестовою мовою та необмежену кількість учасників. Ви можете взяти участь, навіть якщо перебуваєте за межами України.
Дізнатися більше: https://workandbusiness.womo.ua/Підписуйтеся на наш YouTube канал
Протягом трьох місяців, починаючи з 20 червня, на усіх зареєстрованих учасників чекатимуть 8 тематичних модулів, 30 годин вебінарів та інтерактивних сесій у Zoom за участі досвідчених практиків, бонуси та спільні проєкти, які можна буде за бажання започаткувати разом з іншими учасниками.
Учасники та учасниці за підсумками освітнього курсу можуть підготувати на конкурс презентацію про власний проєкт та мати шанс виграти призи (пристрої виробництва Huawei).
Проєкт буде корисним:
- Усім, хто шукає роботу в Україні та прагне опанувати нові технологічні навички.
- Тим, хто прагне змінити професійну галузь і потребує практичних знань для цього.
- Охочим створити ідею для бізнесу, запустити власну справу в Україні і скористатися програмами державної та міжнародної підтримки для малого та середнього бізнесу.
Головні теми:
- Сценарії самореалізації: робота за наймання, франшиза та власна ідея для бізнесу.
- Пошук роботи у цифровому світі.
- Компетенції підприємця та план дій для успіху.
- Розроблення ідеї для бізнесу.
- Створення бренда для малого бізнесу.
- Бізнес-фінанси та ризики.
- Вихід на міжнародні ринки та електронна комерція.
- Захист прав інтелектуальної власності.
- Створення команди та інших складових успіху у різних галузях.
- Сталий розвиток, цифрова інклюзія та рівні можливості.
- Технології та нові можливості.
- Соціальне підприємство.
- Економіка: цифрова, зелена, срібна, креативна.
- Жінки у сфері технологій: навички, технології, майбутнє
Серед спікерів програми:
- Ілона Шарова, партнерка та директорка українського офісу компанії Morgan Philips,
- Родіон Колишко, директор Інституту професійних кваліфікацій, радник Конфедерації роботодавців України,
- Марія Кот, співзасновниця АРТ,
- Марина Головко, керівниця напряму рекрутингу robota.ua,
- Юлія Павленко, директорка департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта», ініціаторка проєкту E-Export School,
- Вікторія Покатіс, головна редакторка жіночого потралу womo.ua, авторка книжки «Незламні»,
- Надія Васильєва, експертка з цифрових технологій, цифрової трансформації та цифрової економіки та розвитку ІТ-бізнесу,
- Олександра Альхімович, співзасновниця, керівниця та партнерка АРТ.
Залежно від мети, з якою учасники долучилися до проєкту, вони отримають якісну підготовку до пошуку роботи в Україні, здобудуть знання для розроблення ідеї власної справи, уміння долати стрес та підтримувати рівень продуктивності.
Вже бажаєте розпочати? Тоді реєструйтеся на безкоштовну освітню програму «Робота і власний бізнес в Україні: навички, технології, майбутнє» та зробіть рішучий крок до власної справи чи по-новому будуйте кар’єру в Україні!