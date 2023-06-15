WoMo.ua та « Huawei Україна» проводять інклюзивний освітній проєкт «Робота і власний бізнес в Україні: навички, технології, майбутнє»

Онлайн-видання WoMo.ua у партнерстві з «Huawei Україна» розпочинають інклюзивний освітньо-мотиваційний проєкт для тих, хто прагне розвиватися у рідній країні та хоче долучитися до її відновлення. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Долучитися можуть охочі жінки та чоловіки: немає жодних вікових обмежень або конкурсних відборів для участі. Достатньо лише заповнити анкету. Ця онлайн-програма побудована за принципами інклюзивності, різноманіття та гендерної рівності, передбачає переклад трансляцій жестовою мовою та необмежену кількість учасників. Ви можете взяти участь, навіть якщо перебуваєте за межами України.

Дізнатися більше: https://workandbusiness.womo.ua/

Протягом трьох місяців, починаючи з 20 червня, на усіх зареєстрованих учасників чекатимуть 8 тематичних модулів, 30 годин вебінарів та інтерактивних сесій у Zoom за участі досвідчених практиків, бонуси та спільні проєкти, які можна буде за бажання започаткувати разом з іншими учасниками.

Учасники та учасниці за підсумками освітнього курсу можуть підготувати на конкурс презентацію про власний проєкт та мати шанс виграти призи (пристрої виробництва Huawei).

Проєкт буде корисним:

Усім, хто шукає роботу в Україні та прагне опанувати нові технологічні навички.

Тим, хто прагне змінити професійну галузь і потребує практичних знань для цього.

Охочим створити ідею для бізнесу, запустити власну справу в Україні і скористатися програмами державної та міжнародної підтримки для малого та середнього бізнесу.

Головні теми:

Сценарії самореалізації: робота за наймання, франшиза та власна ідея для бізнесу.

Пошук роботи у цифровому світі.

Компетенції підприємця та план дій для успіху.

Розроблення ідеї для бізнесу.

Створення бренда для малого бізнесу.

Бізнес-фінанси та ризики.

Вихід на міжнародні ринки та електронна комерція.

Захист прав інтелектуальної власності.

Створення команди та інших складових успіху у різних галузях.

Сталий розвиток, цифрова інклюзія та рівні можливості.

Технології та нові можливості.

Соціальне підприємство.

Економіка: цифрова, зелена, срібна, креативна.

Жінки у сфері технологій: навички, технології, майбутнє

Серед спікерів програми:

Ілона Шарова, партнерка та директорка українського офісу компанії Morgan Philips,

Родіон Колишко, директор Інституту професійних кваліфікацій, радник Конфедерації роботодавців України,

Марія Кот , співзасновниця АРТ,

Марина Головко, керівниця напряму рекрутингу robota.ua ,

Юлія Павленко, директорка департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта», ініціаторка проєкту E-Export School,

Вікторія Покатіс, головна редакторка жіночого потралу womo.ua, авторка книжки «Незламні»,

Надія Васильєва , експертка з цифрових технологій, цифрової трансформації та цифрової економіки та розвитку ІТ-бізнесу,

Олександра Альхімович , співзасновниця, керівниця та партнерка АРТ.

Залежно від мети, з якою учасники долучилися до проєкту, вони отримають якісну підготовку до пошуку роботи в Україні, здобудуть знання для розроблення ідеї власної справи, уміння долати стрес та підтримувати рівень продуктивності.

Вже бажаєте розпочати? Тоді реєструйтеся на безкоштовну освітню програму «Робота і власний бізнес в Україні: навички, технології, майбутнє» та зробіть рішучий крок до власної справи чи по-новому будуйте кар’єру в Україні!