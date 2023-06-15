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Тип
WOMO WOMO
Категорія
Освіта
Дата публікації

WoMo.ua та « Huawei Україна» проводять інклюзивний освітній проєкт «Робота і власний бізнес в Україні: навички, технології, майбутнє»

WoMo.ua та « Huawei Україна» проводять інклюзивний освітній проєкт «Робота і власний бізнес в Україні: навички, технології, майбутнє»

Онлайн-видання WoMo.ua у партнерстві з «Huawei Україна» розпочинають інклюзивний освітньо-мотиваційний проєкт для тих, хто прагне розвиватися у рідній країні та хоче долучитися до її відновлення. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. 

Долучитися можуть охочі жінки та чоловіки: немає жодних вікових обмежень або конкурсних відборів для участі. Достатньо лише заповнити анкету.  Ця онлайн-програма побудована за принципами інклюзивності, різноманіття та гендерної рівності, передбачає переклад трансляцій жестовою мовою та необмежену кількість учасників. Ви можете взяти участь, навіть якщо перебуваєте за межами України.

Дізнатися більше: https://workandbusiness.womo.ua/ 

Протягом трьох місяців, починаючи з 20 червня, на усіх зареєстрованих учасників чекатимуть 8 тематичних модулів, 30 годин вебінарів та інтерактивних сесій у Zoom за участі досвідчених практиків, бонуси та спільні проєкти, які можна буде за бажання започаткувати разом з іншими учасниками. 

Учасники та учасниці за підсумками освітнього курсу можуть підготувати на конкурс презентацію про власний проєкт та мати шанс виграти призи (пристрої виробництва Huawei). 

 Проєкт буде корисним:

  • Усім, хто шукає роботу в Україні та прагне опанувати нові технологічні навички.
  • Тим, хто прагне змінити професійну галузь і потребує практичних знань для цього.
  • Охочим створити ідею для бізнесу, запустити власну справу в Україні і скористатися програмами державної та міжнародної підтримки для малого та середнього бізнесу.

Головні теми:

  • Сценарії самореалізації: робота за наймання, франшиза та власна ідея для бізнесу.
  • Пошук роботи у цифровому світі.
  • Компетенції підприємця та план дій для успіху.
  • Розроблення ідеї для бізнесу.
  • Створення бренда для малого бізнесу.
  • Бізнес-фінанси та ризики.
  • Вихід на міжнародні ринки та електронна комерція.
  • Захист прав інтелектуальної власності.
  • Створення команди та інших складових успіху у різних галузях.
  • Сталий розвиток, цифрова інклюзія та рівні можливості.
  • Технології та нові можливості. 
  • Соціальне підприємство. 
  • Економіка:  цифрова, зелена, срібна, креативна.
  • Жінки у сфері технологій: навички, технології, майбутнє

Серед спікерів програми:

  • Ілона Шарова, партнерка та директорка українського офісу компанії Morgan Philips,
  • Родіон Колишко, директор Інституту професійних кваліфікацій, радник Конфедерації роботодавців України,
  • Марія Кот, співзасновниця АРТ,
  • Марина Головко, керівниця напряму рекрутингу robota.ua,
  • Юлія Павленко, директорка департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта», ініціаторка проєкту E-Export School,
  • Вікторія Покатіс, головна редакторка жіночого потралу womo.ua, авторка книжки «Незламні»,
  • Надія Васильєва, експертка з цифрових технологій, цифрової трансформації та цифрової економіки та розвитку ІТ-бізнесу,
  • Олександра Альхімович, співзасновниця, керівниця та партнерка АРТ.

Залежно  від мети, з якою учасники долучилися до проєкту, вони отримають якісну підготовку до пошуку роботи в Україні, здобудуть знання для розроблення ідеї власної справи, уміння долати стрес та підтримувати рівень продуктивності.

Вже бажаєте розпочати? Тоді реєструйтеся на безкоштовну освітню програму  «Робота і власний бізнес в Україні: навички, технології, майбутнє» та зробіть рішучий крок до власної справи чи по-новому будуйте кар’єру в Україні!