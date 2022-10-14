АЗК сети UPG работают в режиме экономного потребления электроэнергии

Энергосистема Украины находится под постоянным прицелом врага, страдая от массовых ударов. UPG поддержала призыв власти к экономному потреблению электроэнергии в непростое для страны и украинцев время. На всех АЗК национальной сети минимизировано потребление электроэнергии до уровня, необходимого для бесперебойного функционирования объектов.

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Экономия электроэнергии, в частности в пиковые часы с 17:00 до 23:00, позволит энергетикам быстрее стабилизировать ситуацию и восстановить мощность энергетической инфраструктуры страны.

Кроме того, понимая, что АЗК UPG являются объектами критической инфраструктуры, компания уже подготовилась к непростой зиме в условиях широкомасштабной войны. Уже сегодня автозаправочные комплексы сети оборудованы дизельными генераторами, которые станут альтернативным источником электроэнергии в период веерных отключений.

UPG делает все возможное, чтобы в тяжелое для всех время топливные баки украинских автомобилистов и водителей спецтехники всегда были полными, кофе в чашках – вкусным и горячим, а вера в победу – неизменно крепкой!