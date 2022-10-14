АЗК мережі UPG працюють у режимі економного споживання електроенергії

Енергосистема України знаходиться під постійним прицілом ворога, потерпаючи від масованих ударів. UPG підтримала заклик влади щодо економного споживання електроенергії в непростий для країни та українців час. На всіх АЗК національної мережі мінімізовано споживання електроенергії до рівня, необхідного для безперебійного функціонування об’єктів.

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Економія електроенергії, зокрема у пікові години з 17:00 до 23:00, дозволить енергетикам швидше стабілізувати ситуацію та відновити потужність енергетичної інфраструктури країни.

Крім того, усвідомлюючи, що АЗК UPG є об’єктами критичної інфраструктури, компанія вже підготувалась до непростої зими в умовах широкомасштабної війни. Вже сьогодні автозаправні комплекси мережі забезпечено дизельними генераторами, які стануть альтернативним джерелом електроенергії в період віялових відключень.

UPG робить усе можливе, аби у час, коли важко всім, паливні баки українських автомобілістів та водіїв спецтехніки завжди були заповнені, кава у горнятах – смачною та гарячою, а віра в перемогу – незмінно міцною!