Без пересмотра тарифа для населения финансовые проблемы энергорынка будут углубляться, - DiXi Group

Власти были вынуждены пересмотреть тариф на электроэнергию для населения, поскольку без этого текущие проблемы и финансовые дисбалансы рынка только обострялись бы.

Об этом сообщил старший аналитик аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников.

По его словам, вопрос реформирования ценообразования давно назрел, поскольку действующая модель искажает рынок электроэнергии – как с точки зрения конкуренции, так и финансово.

Эксперт отмечает, что за низкие тарифы для населения платит преимущественно "Энергоатом". В 2022 году на финансирование тарифа для населения было направлено 104,7 млрд грн, из которых около 84% было покрыто именно "Энергоатомом".

"Альтернативный вариант у Правительства был – сохранять статус-кво посредством продолжения социально-энергетического популизма. Это было бы недальновидно, ведь тогда текущие проблемы и финансовые дисбалансы рынка лишь обострялись бы", - пояснил Серебренников.

Он отметил, что именно поэтому правительство приняло промежуточное решение – частично реформировать ценообразование на электроэнергию для населения, повысив тариф в среднем на 75% до 2,64 грн/кВт-час.

Аналитик отметил, что рыночная цена, с учетом текущих величин ее составляющих, на сегодня должна быть в 2 раза больше и составлять около 5,5-6,5 грн/кВт-ч в зависимости от области.

Серебренников добавил, что Украине также необходимо выполнять обязательства по реформированию рынка в направлении либерализации в рамках интеграции в ЕС и требований и рекомендаций доноров (МВФ, ЕС, Всемирного банка).

Напомним, 30 мая Правительство приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

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