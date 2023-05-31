Без перегляду тарифу для населення фінансові проблеми енергоринку будуть поглиблюватись, - DiXi Group

Влада була вимушена переглянути тариф на електроенергію для населення, оскільки без цього поточні проблеми та фінансові дисбаланси ринку лише загострювалися б.

Про це повідомив старший аналітик аналітичного центру DiXi Group Богдан Серебренніков.

За його словами, питання реформування ціноутворення давно назріло, оскільки діюча модель викривлює ринок електроенергії – як з точки зору конкуренції, так і фінансово.

Експерт зауважує, що наразі за низькі тарифи для населення платить переважно "Енергоатом". У 2022 році на фінансування тарифу для населення було спрямовано 104,7 млрд грн, з яких близько 84% було покрито саме "Енергоатомом".

"Альтернативний варіант в Уряду був – зберігати статус-кво у вигляді продовження соціально-енергетичного популізму. Це було б недалекоглядно, адже тоді поточні проблеми та фінансові дисбаланси ринку лише загострювалися б", - пояснив Серебренніков.

Він наголосив, що саме тому Уряд прийняв проміжне рішення – частково реформувати ціноутворення на електроенергію для населення, підвищивши тариф в середньому на 75% до 2,64 грн/кВт-год.

Аналітик зазначив, що ринкова ціна, з урахуванням поточних величин її складових, на сьогодні мала б бути в 2 рази більше та становити близько 5,5-6,5 грн/кВт-год залежно від області.

Серебренніков додав, що Україні також необхідно виконувати зобов’язання реформування ринку у напрямку лібералізації в рамках інтеграції в ЄС та вимог і рекомендацій донорів (МВФ, ЄС, Світового банку).

Нагадаємо, 30 травня Уряд прийняв рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня.

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