Биржевые индексы Саудовской Аравии растут на фоне роста цен на нефть

Биржевые индексы Саудовской Аравии в воскресенье, 25 декабря, выросли на фоне роста цен на нефть в пятницу 23 декабря. В то время как большинство других бирж в Персидском заливе демонстрировали падение из-за опасений глобальной экономической ситуации. Об этом пишет Reuters.

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Издание отмечает, что цены на нефть в пятницу 23 декабря выросли на 3 доллара за баррель, в то время как Москва заявила, что может сократить добычу в ответ на ограничение G7 по продаже нефти третьим странам.

Базовый индекс Саудовской Аравии (.TASI) вырос на 0,2%, закончив две сессии с потерями, чему способствовал рост акций Retal Urban Development Co (4322.SE) на 1,9% и Al Rajhi Bank (1120.SE) на 1 %.

Саудовская фондовая биржа может сохранить более сильный профиль на этой неделе, если цены на нефть продолжат движение вверх, сказал Даниэль Такиедин, генеральный директор MENA в BDSwiss.

Индекс голубых фишек (.QSI) в Катаре – одном из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа – упал на 0,6% в результате падения на 1,2% акций Исламского банка Катара (QISB.QA).

По словам Такиеддина, на катарском рынке произошли дополнительные корректировки цен после паузы на прошлой неделе, поскольку цены на газ оставались очень волатильными.

За пределами Персидского залива индекс голубых фишек Египта (EGX30) снизился на 0,7%, продолжив потери предыдущей сессии.

Напомним, Российская Федерация может сократить ежедневную добычу нефти на 500 000 – 700 000 баррелей в начале 2023 года. Такой шаг будет якобы "ответом на ограничение стран G7 цен на экспорт сырой нефти".