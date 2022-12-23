Росія може зменшити добовий видобуток нафти на 700 тис барелів

Російська Федерація може скоротити щоденний видобуток нафти на 500 000 - 700 000 барелів на початку 2023 року. Такий крок буде нібито "відповіддю на обмеження країн G7 цін на експорт сирої нафти".

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра РФ Олександра Новака.

"Ми готові частково скоротити видобуток на початку наступного. Зараз ми воліємо ризикнути скороченням виробництва, ніж дотримуватися політики продажів відповідно до порогу", — сказав він.

При цьому він заявив, що нібито російська сторона ще має намір "знайти спільну мову з (європейськими) колегами".

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

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