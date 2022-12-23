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Категория
Энергетика
Дата публикации

Россия может уменьшить суточную добычу нефти на 700 тыс баррелей

Россия может уменьшить суточную добычу нефти на 700 тыс баррелей

Российская Федерация может сократить ежедневную добычу нефти на 500 000 – 700 000 баррелей в начале 2023 года. Такой шаг будет якобы "ответом на ограничение стран G7 цен на экспорт сырой нефти".

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление вице-премьер-министра РФ Александра Новака.

"Мы готовы частично сократить добычу в начале следующего года. Сейчас мы предпочитаем рискнуть сокращением производства, чем придерживаться политики продаж в соответствии с потолком", - сказал он.

При этом Новак заявил, что якобы российская сторона еще намерена "найти общий язык с (европейскими) коллегами".

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан