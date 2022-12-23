Россия может уменьшить суточную добычу нефти на 700 тыс баррелей

Российская Федерация может сократить ежедневную добычу нефти на 500 000 – 700 000 баррелей в начале 2023 года. Такой шаг будет якобы "ответом на ограничение стран G7 цен на экспорт сырой нефти".

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление вице-премьер-министра РФ Александра Новака.

"Мы готовы частично сократить добычу в начале следующего года. Сейчас мы предпочитаем рискнуть сокращением производства, чем придерживаться политики продаж в соответствии с потолком", - сказал он.

При этом Новак заявил, что якобы российская сторона еще намерена "найти общий язык с (европейскими) коллегами".

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

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