Біржеві індекси Саудівської Аравії ростуть на фоні зростання цін на нафту

Біржеві індекси Саудівської Аравії в неділю 25 грудня виросли на фоні зростання цін на нафту в п'ятницю 23 грудня. В той час як більшість інших бірж в Перській затоці демонстрували падіння через побоювання щодо глобальної економічної ситуації. Про це пише Reuters.

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Видання зазначає, що ціни на нафту в п'ятницю 23 грудня виросли на 3 долари за барель, тоді як Москва заявила, що може скоротити видобуток у відповідь на обмеження G7 щодо продажу нафти третім країнам.

Базовий індекс Саудівської Аравії (.TASI) виріс на 0,2%, закінчивши дві сесії з втратами, чому сприяло зростання акцій Retal Urban Development Co (4322.SE) на 1,9% та Al Rajhi Bank (1120.SE) на 1 %.

Саудівська фондова біржа може зберегти сильніший профіль цього тижня, якщо ціни на нафту продовжать рух вгору, сказав Даніель Такієддін, генеральний директор MENA у BDSwiss.

Індекс блакитних фішок (.QSI) у Катарі – одному з найбільших у світі експортерів зрідженого природного газу – впав на 0,6% внаслідок падіння на 1,2% акцій Ісламського банку Катару (QISB.QA).

За словами Такієддіна, на катарському ринку відбулися додаткові коригування цін після паузи минулого тижня, оскільки ціни на природний газ залишалися дуже волатильними.

За межами Перської затоки індекс блакитних фішок Єгипту (EGX30) знизився на 0,7%, продовживши втрати попередньої сесії.

Нагадаємо, Російська Федерація може скоротити щоденний видобуток нафти на 500 000 - 700 000 барелів на початку 2023 року. Такий крок буде нібито "відповіддю на обмеження країн G7 цін на експорт сирої нафти".