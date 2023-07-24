Региональные операторы АЗС вынуждены работать в убыток из-за маркетинговой политики крупных сетей

Высокие запасы горючего, завезенного в Украину в июне сдерживают рост цен. Акционная цена, по которой ОККО и WOG отпускают топливо крупным покупателям сравнялась с оптовой ценой, по которой сейчас завозят топливо в Украину.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказывает, что до повышения налогов на топливо 1 июля сети АЗС ОККО и WOG отпускали своим крупнейшим покупателям горючее со скидкой 10 грн/л от цены на потолок. После повышения налогов скидка была сокращена до 7 грн/л от цены стелы.

"Сейчас у них цена на дизтопливо на потолке около 50 грн/л, поэтому крупным покупателям, таким как грузовики, горючее реально отпускают за 43 грн/л. А это уже практически оптовая цена. Сейчас бензин, завозимый автонормами в Украину на оптовом рынке, стоит 43,5 грн/л. В последний раз они повышали цены 11 июля, когда существенно выросла цена на нефть. С тех пор маркетмейкеры ничего не меняли, а мелкие сети АЗС вынуждены следовать за ними и сейчас уперлись и нередко торгуют себе в убыток. Есть же такое понятие как "себестоимость пролива" на АЗС, сюда входит и зарплата персонала, и аренда, и электроэнергия и логистика подвоза", – говорит Леушкин.

Он отмечает, что системные операторы сдерживают цены из-за больших запасов горючего, накопленных до вступления в действие повышения НДС 1 июля. В то же время эти запасы не бесконечны и вполне возможно, что уже в ближайшее время маркетмейкеры начнут повышать цены.

"Сейчас объективно цена должна быть на 4 грн/л выше: плюс две гривны за счет фактора июньских запасов, а также еще две гривны из-за роста цен на нефть. Мы ожидаем, что цены могут начать расти уже на этой неделе. Кроме того, уже в ближайшие дни мы можем увидеть рост нефтяных котировок, поэтому можно уже 4 – говорит бизнесмен.

По его словам, маркетмейкеры могут не повышать цены на потолки, а просто снизят свои скидки и фактическая цена продажи горючего будет не 43 грн/л как сейчас, а 45, но это по сути даст тот же эффект для рынка.

Леушкин отмечает, что сейчас потребление топлива достаточно высоко из-за спроса аграриев в жатву. Кроме этого спрос может возрасти из-за отмены зерновой сделки.

"Фермер, вывозящий зерно из Кировоградщины, теперь будет возить не в Одессу, а, скажем, в Рени. Это плюс 250 км туда и столько же назад, а плюс 500 км к маршруту существенно увеличит потребление топлива", - говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на прошлой неделе (17-23 июля) события внешнего и внутреннего рынка разогрели цены на АЗС.

Бензины и дизтопливо подорожали за последние два дня минимум у шести региональных операторов. Однако никто из них не пересек отметку в 50,0 грн/л. Более всего подорожал бензин А-95 на АЗС Ultra/ManGo (+2,5 грн/л до 46,49 грн/л), наименьший ценовой шаг сделала сеть U.GO под управлением "Нафтогаза" (+0,2 грн/л до 48,45 грн/л).

"Анализируя динамику сокращения разницы стоимости горючего у конкурентов, такое впечатление, что скоро цены во всех сетях сравняются: большинство уже торгуют бензином и ДТ в коридоре 48,00-49,99 грн/л", - говорит Сиренко.

Он также отмечает, что у крупных операторов АЗС из-за скидок фактическая отпускная цена АЗС сравнялась с оптовой. Но вопрос когда иссякнут июньские запасы остается открытым. Несмотря на жатву, реализация горючего на АЗС достаточно слаба, поэтому старых запасов может хватить до середины июня.

Сиренко также отмечает, что в конце прошлой недели оптовые цены на топливо росли. По состоянию на 21 июля, средняя цена дизтоплива бензовозными нормами выросла на 1,2% (+0,49 грн/л) с пятницы 14 июля, тогда как с начала недели увеличение составляет 1,5% (+0,60 грн/л), до 41,78 грн/л.