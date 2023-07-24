Регіональні оператори АЗС зазнають збитків через маркетингову політику великих мереж. Якими будуть ціни на паливо 24-30 липня

Високі запаси пального, котре було завезено в Україну в червні стримують зростання цін. Акційна ціна, за якою ОККО та WOG відпускають паливо великим покупцям зрівнялася з гуртовою ціною за якою зараз завозять паливо в Україну.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін розповідає, що до підвищення податків на пальне 1 липня мережі АЗС ОККО та WOG відпускали своїм найбільшим покупцям пальне зі знижкою 10 грн/л від ціни на стелі. Після підвищення податків знижку скоротили до 7 грн/л від ціни стели.

"Зараз у них ціна на дизпаливо на стелі близько 50 грн/л, тож великим покупцям, таким як вантажівки пальне реально відпускають за 43 грн/л. А це вже практично оптова ціна. Зараз бензин, котрий завозять автонормами в Україну на оптовому ринку коштує 43,5 грн/л. В останнє вони підвищували ціни 11 липня, коли суттєво зросла ціна на нафту. З того часу маркетмейкери нічого не змінювали, а дрібні мережі АЗС вимушені йти за ними й зараз вперлись та нерідко торгують собі у збиток. Є ж таке поняття як "собівартість проливу" на АЗС, сюди входить і зарплата персоналу, і оренда, і електроенергія і логістика підвозу", - каже Льоушкін.

Він зауважує, що системні оператори стримують ціни через великі запаси пального, що були накопичені до вступу в дію підвищення ПДВ 1 липня. Водночас ці запаси не є нескінченними й цілком можливо, що вже найближчим часом маркетмейкери почнуть підвищувати ціни.

"Зараз об'єктивно ціна має бути на 4 грн/л вищою: плюс дві гривні за рахунок фактору червневих запасів, а також ще дві гривні через зростання цін на нафту. Ми очікуємо, що ціни можуть почати зростати вже на цьому тижні. Крім того, вже найближчими днями ми можемо побачити зростання нафтових котирувань, тож можна буде вже говорити про підвищення ціни на 5 гривень за літр, а не на 4 грн/л", - каже бізнесмен.

За його словами, маркетмейкери можуть не підвищувати ціни на стелі, а просто зменшать свої знижки й фактична ціна продажі пального буде не 43 грн/л як зараз, а 45, але це по суті дасть той же ефект для ринку.

Льоушкін зазначає, що зараз споживання палива є доволі високим через попит аграріїв в жнива. Крім цього попит може зрости через скасування зернової угоди.

"Фермер, котрий вивозить зерно з Кіровоградщини, тепер возитиме не в Одесу, а, скажімо, в Рені. Це плюс 250 км туди та стільки ж назад, а плюс 500 км до маршруту суттєво збільшить споживання палива", - каже Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що на минулому тижні(17-23 липня) події зовнішнього та внутрішнього ринку розігріли ціни на АЗС.

Бензини та дизпальне подорожчали за останні два дні мінімум у шести регіональних операторів. Проте ніхто з них не перетнув позначку в 50,0 грн/л. Найбільше здорожчав бензин А-95 на АЗС Ultra/ManGo (+2,5 грн/л до 46,49 грн/л), найменший ціновий крок зробила мережа U.GO під управлінням "Нафтогазу" (+0,2 грн/л до 48,45 грн/л).

"Аналізуючи динаміку скорочення різниці вартості пального в конкурентів, таке враження, що скоро ціни у всіх мережах зрівняються: більшість вже торгують бензином та ДП в коридорі 48,00-49,99 грн/л", - каже Сіренко.

Він також зазначає, що у великих операторів АЗС через знижки фактична відпускна ціна АЗС зрівнялася з оптовою. Але питання коли вичерпаються червневі запаси залишається відкритим. Попри жнива реалізація пального на АЗС є досить слабкою тож старих запасів може вистачити до середини червня.

Сіренко також зазначає, що наприкінці минулого тижня гуртові ціни на пальне зростали. Станом на 21 липня, середня ціна дизпального бензовозними нормами зросла на 1,2% (+0,49 грн/л) з п’ятниці 14 липня, тоді як від початку тижня збільшення становить 1,5% (+0,60 грн/л), до 41,78 грн/л.