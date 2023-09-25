Цены на АЗС продолжают расти. Бензин и дизтопливо могут прибавить в цене еще 0,5-1 грн/л

В пятницу 22 сентября цена на нефть эталонной марки Brent остановилась на 92,36 доллара за баррель. В сочетании с волатильностью дизельных котировок на европейских рынках высокая цена на нефть дает предпосылки к дальнейшему подорожанию горючего на этой неделе 25 сентября - 1 октября.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что ожидает дальнейшего роста цен на топливо на этой неделе. По его мнению, тренд к удорожанию горючего на АЗС может сохраниться до конца года.

"Мы ожидаем подорожание горючего. Правда, сложно сказать, каким будет повышение цены. Будет ли это шаг на 50 коп./л или на 1 грн/л, пока сказать сложно. С чем это связано? С ценой нефти. Дешевого ресурса, который был до повышения налогов больше не осталось, хранения горючего в стране нет, все работают с колес.

По его словам, на прошлой неделе (18-24 сентября) потребление горючего возросло в сегменте грузовиков. Это связано с частичным восстановлением "зернового коридора" без участия России, поэтому перевозчики активно вывозят зерно в направлении портов Большой Одессы. Кроме этого высокий спрос на горючее сохраняется и со стороны аграриев, у которых продолжается жатва.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на прошлой неделе оптовые цены в основном снижались, но в пятницу 22 сентября вернулись к росту. Такая динамика, главным образом, связана с волатильностью европейского рынка накануне, где цены также снижались в понедельник 18 сентября и росли в четверг 21 сентября.

Импорт дизтоплива за 20 дней сентября вырос на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом августа. Объемы поступлений ресурса со снабжением автомобильным транспортом выросли на 15,9%. Доля импорта дизтоплива бензовозными нормами оценивается в 39,8% в сентябре против 38,2% месяцем ранее.

На внутреннем рынке предложения ГП начинались от 47,10-47,60 грн/л (1028-1041 долларов/тонна без налогов) по юго-западному направлению отгрузки, достигая в некоторых случаях 49,45 грн/л (1088 долларов/тонна без налогов) налогов).

В течение второй декады сентября темпы роста импорта бензинов несколько замедлились. Среднесуточный показатель импорта бензинов за 20 дней сентября составил +22,9% по отношению к августу. При этом доля поставок бензинов автонормами увеличилась до 32,2% общего объема поступлений.

В структуре импорта бензинов автотранспортом, в течение двух декад сентября, граница с Польшей достигла уровня 59,9%. Лидерами поставок бензинов автонормами этого направления являются WOG (15,6%), AMIC (8,3%), GT (3,2%), Green Wave (3,2%), возглавляет рейтинг UPG (32,0%).

Цены на автогаз растут, но спрос низкий

Динамика поставки сжиженного газа по оценкам импортеров выросла на 14,4% по сравнению с августом до 3,1 тыс. т в сутки в среднем в течение 1-20 сентября. Во второй декаде августа средняя цена железнодорожных партий при пересечении границы выросла на 10 долларов/тонна до 670 долларов/тонна (от 34600 грн/тонна после растаможки). Автоимпорт в среднем подорожал на 37 долларов/тонна до 680 долларов/тонна (от 35000 грн/т после растаможки).

"Трейдеры отмечают, что сейчас трудно оценить дальнейшую динамику цен на внутреннем рынке. Во-первых, влияет фактор роста цен на внешнем рынке, на которые в том числе влияет дорогостоящая нефть. Во-вторых, в Украине наблюдается слабый спрос на фоне высоких объемов поставок импортного газа на рынок", – говорит Сиренко.

Он отмечает, что в октябре Мажейкяйский НПЗ Orlen может начать плановые ремонты, что также отразится на поставках газа на рынок.

"В августе поставки LPG из Литвы составили 8,8% импорта, июле – 12%. В частности, газ приобретен по прямым контрактам украинских компаний с Orlen в августе сформировал 3,7% всего импорта за месяц, еще 2,5% импорта LPG к Украина приобретена по базису FCA Мажейкяй по сделкам с локальными продавцами", - говорит эксперт.

Между тем, на внутреннем рынке средняя цена LPG украинского производства уменьшилась за неделю на 284 грн/т до 40592 грн/т по состоянию на 20 сентября. Диапазон цен уменьшился до 40000-41124 грн/т по сравнению с 40400-41500 грн/т неделю назад.

"По словам участников аукционов на торгах реализовано 51% газа от объемов первоначально заявленных производителями лотов по сравнению с 59% на прошлой неделе. Игроки рынка отмечают, часть предложенных лотов продавцы сняли с торгов", - говорит эксперт.

Он отмечает, что реальный показатель продаж составил 64%, что свидетельствует об умеренном спросе в восточных и центральных регионах. В свою очередь, средняя цена предложений от торговых компаний за неделю уменьшилась на 363 грн/т до 40 050 грн/т на условиях самовывоза.

По словам Сиренко, в розничном сегменте в конце прошлой недели погоду на рынке сделала "Укрнафта", добавив +1,0 грн/л на бензины и дизтопливо . Следом на 0,2-1,0 грн/л пошли региональные операторы – около 13 сетей АЗС.

"Учитывая оптовый рынок, теперь стало хорошо видна разница между стоимостью бензина и ГП: если у крупных сетей она одинакова, то у региональных игроков цены могут отличаться дороже чем на гривну, причем в разные стороны. Средняя по Украине стоимость А-95 по состоянию на пятницу 22 сентября составила 54,22 грн/л, дизтоплива – 53,91 грн/л", - говорит эксперт

Он отмечает, что в конце прошлой недели OKKO и WOG увеличили цены на LPG на 50 коп./л до 26,48-26,49 грн/л в Восточных и Южных регионах страны. Также на 50 коп/л до 25,40 грн/л ($970/т без налогов) 21 сентября выросла цена на всех станциях "Укрнафты".

В сети U.GO в управлении "Нефтегаз Ойл Трейдинг" газ подорожал на 10 коп./л до 25,35 грн/л. На 10-20 коп/л выросла цена на АЗС BVS, в среднем по сети стоимость газа увеличилась 21 коп/л и до 25,10 грн/л. Также обновили цены на автогаз в UPG, в среднем стоимость выросла на 23 коп./л до 25,02 грн/л. Однако информация о ценах не учитывает размер персональных скидок лояльных клиентов сетей, преимущественно находится в пределах 0,5-1 грн/л.

"Средняя розничная цена LPG за несколько дней увеличилась еще на 11 коп./л – с начала месяца на 1,62 грн/л – до 25,41 грн/л. Учитывая параллельное подорожание бензина на АЗС, соотношение стоимости литра сжиженного газа до А-95 держится на уровне 47%. – отметил Сиренко.