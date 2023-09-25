Ціни на АЗС продовжують зростати. Бензин та дизпаливо можуть додати в ціні ще 0,5-1 грн/л

В п'ятницю 22 вересня ціна на нафту еталонної марки Brent зупинилась на значенні 92,36 долара за барель. В купі з волатильністю дизельних котирувань на європейських ринках висока ціна на нафту дає передумови до подальшого здорожчання пального на цьому тижні 25 вересня - 1 жовтня.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що очікує подальшого зростання цін на пальне на цьому тижні. На його думку, тренд до здорожчання пального на АЗС може зберегтися до кінця року.

"Ми очікуємо здорожчання пального. Правда, складно сказати яким буде підвищення ціни. Чи це буде крок на 50 коп./л чи на 1 грн/л, поки сказати складно. З чим це пов'язано? З ціною нафти. Дешевого ресурсу, який був до підвищення податків більше не залишилося, зберігання пального в країні немає, усі працюють з коліс. Таким чином усі коливання на нафтовому ринку та ринку дизпалива в Європі так чи інакше позначаються на українському ринку", - каже Льоушкін.

За його словами на минулому тижні(18-24 вересня) споживання пального зросло в сегменті вантажівок. Це пов'язано з частковим відновленням "зернового коридору" без участі Росії, тож перевізники активно вивозять зерно у напрямку портів Великої Одеси. Крім цього високий попит на пальне зберігається і з боку аграріїв, у яких продовжуються жнива.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що на минулому тижні гуртові ціни в основному знижувались, але в п'ятницю 22 вересня повернулись до зростання. Така динаміка головним чином пов'язана з волатильністю європейського ринку напередодні, де ціни також знижувались у понеділок 18 вересня та зростали в четвер 21 вересня.

Імпорт дизпального за 20 днів вересня виріс на 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом серпня. Обсяги надходжень ресурсу з постачанням автомобільним транспортом зросли на 15,9%. Частка імпорту дизпалива бензовозними нормами оцінюється в 39,8% у вересні проти 38,2% місяцем раніше.

На внутрішньому ринку пропозиції ДП розпочинались від 47,10-47,60 грн/л (1028-1041 доларів/тонна без податків) за південно-західним напрямком відвантаження, сягаючи в деяких випадках 49,45 грн/л (1088 доларів/тонна без податків).

Протягом другої декади вересня темпи зростання імпорту бензинів дещо сповільнились. Середньодобовий показник імпорту бензинів за 20 днів вересня склав +22,9% щодо серпня. При цьому частка постачання бензинів автонормами збільшилась до 32,2% від загального обсягу надходжень.

В структурі імпорту бензинів автотранспортом, протягом двох декад вересня, кордон з Польщею досяг рівня 59,9%. Лідерами поставок бензинів автонормами цього напрямку є WOG (15,6%), AMIC (8,3%), GT (3,2%), Green Wave (3,2%), очолює рейтинг UPG (32,0%).

Ціни на автогаз ростуть, але попит низький

Динаміка постачання скрапленого газу за оцінками імпортерів зросла на 14,4% порівняно з серпнем, до 3,1 тис. т на добу в середньому протягом 1-20 вересня. В другій декаді серпня середня ціна залізничних партій при перетині кордону зросла на 10 доларів/тонна до 670 доларів/тонна (від 34600 грн/тонна після розмитнення). Автоімпорт в середньому подорожчав на 37 доларів/тонна до 680 доларів/тонна (від 35000 грн/т після розмитнення).

"Трейдери зазначають, що наразі важко оцінити подальшу динаміку цін на внутрішньому ринку. По-перше, впливає фактор зростання цін на зовнішньому ринку, на які в тому числі впливає дорога нафта. По-друге, в Україні спостерігається слабкий попит на фоні високих обсягів поставок імпортного газу на ринок", - каже Сіренко.

Він зазначає, що в жовтні Мажейкяйський НПЗ Orlen може почати планові ремонти, що також вплине на постачання газу на ринок.

"В серпні постачання LPG з Литви склало 8,8% імпорту, липні – 12%. Зокрема, газ придбаний за прямими контрактами українських компаній з Orlen в серпні сформував 3,7% всього імпорту за місяць, ще 2,5% імпорту LPG до України придбані за базисом FCA Мажейкяй за угодами з локальними продавцями", - говорить експерт.

Тим часом на внутрішньому ринку середня ціна LPG українського виробництва зменшилася за тиждень на 284 грн/т до 40592 грн/т станом на 20 вересня. Діапазон цін зменшився до 40000-41124 грн/т, порівняно з 40400-41500 грн/т тиждень тому.

"За словами учасників аукціонів на торгах реалізовано 51% газу від обсягів початково заявлених виробниками лотів, порівняно з 59% минулого тижня. Гравці ринку зазначають, частину запропонованих лотів продавці зняли з торгів", - говорить експерт.

Він зауважує, що реальний показник продажу становив 64%, що свідчить про помірний попит у східних та центральних регіонах. Своєю чергою, середня ціна пропозицій від торговельних компаній за тиждень зменшилася на 363 грн/т до 40 050 грн/т на умовах самовивозу.

За словами Сіренка, в роздрібному сегменті наприкінці минулого тижні погоду на ринку зробила "Укрнафта" додавши +1,0 грн/л на бензини та дизпаливо. Слідом на 0,2-1,0 грн/л пішли регіональні оператори – близько 13 мереж АЗС.

"З огляду на оптовий ринок наразі стало добре видно різницю між вартістю бензину та ДП: якщо у великих мереж вона однакова, то в регіональних гравців ціни можуть відрізнятись дорожче більше ніж на гривню, при чому в різні сторони. Середня по Україні вартість А-95 станом на п’ятницю 22 вересня становила 54,22 грн/л, дизпального – 53,91 грн/л", - каже експерт

Він зауважує, що наприкінці минулого тижня OKKO та WOG збільшили ціни на LPG на 50 коп./л до 26,48-26,49 грн/л в Східних та Південних регіонах країни. Також на 50 коп./л до 25,40 грн/л ($970/т без податків) 21 вересня зросла ціна на всіх станціях "Укрнафти".

В мережі U.GO в управлінні "Нафтогаз Ойл Трейдинг" газ подорожчав на 10 коп./л до 25,35 грн/л. На 10-20 коп./л зросла ціна на АЗС BVS, в середньому по мережі вартість газу збільшилася 21 коп./л і до 25,10 грн/л. Також оновили ціни на автогаз в UPG, в середньому вартість зросла на 23 коп./л до 25,02 грн/л. Проте інформація щодо цін не враховує розмір персональних знижок лояльних клієнтів мереж, який переважно знаходиться в межах 0,5-1 грн/л.

"Середня роздрібна ціна LPG за декілька днів збільшилася ще на 11 коп./л – з початку місяця на 1,62 грн/л – до 25,41 грн/л. З огляду на паралельне подорожчання бензину на АЗС, співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 тримається на рівні 47%". - зазначив Сіренко.