- Тип
- Эксклюзив
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- Энергетика
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Цены на бензин продолжают падать на фоне слабого спроса и больших поставок
На прошлой неделе (13-19 февраля) цены на бензин, дизтопливо и автогаз продолжили падение в опте и АЗС. Аграрии не спешат закупать горючее для посевной, а из-за отсутствия отключений света снижается спрос на горючее для генераторов.
Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко говорит, что на прошлой неделе цены на топливо в опте продолжили падение. В то же время, около 10 региональных операторов 13-19 февраля снизили цены на своих АЗС на 0,5-1 грн/л.
Цены на автогаз также снижались, поскольку в январе-феврале в Украину завезли большое количество этого горючего. Эксперт отмечает, что из-за конкуренции некоторые трейдеры продают автогаз по цене ниже котировок в странах Европейского союза.
"Это падение отложенный результат введения санкций ЕС на российские нефтепродукты. Часть российского ресурса после санкций попала на украинский рынок. Пока предпосылок возврата цен на топливо на прежние позиции я не вижу. До конца месяца цены будут плавно снижаться, поскольку остатки горючего достаточно высоки", – говорит Сиренко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что продажа горючего на АЗС сейчас невысокая, хотя наблюдается определенная активизация со стороны перевозчиков. Вместе с тем во второй половине февраля существенно снизились продажи горючего на АЗС в качестве топлива для генераторов. По словам бизнесмена, в настоящее время спрос в этом сегменте составляет всего 20% от объема продаж в декабре 2022 года.
Также Леушкин отмечает, что аграрии не спешат закупать горючее на посевную, ожидая годовщину российского вторжения.
"Политический фактор довольно сильно влияет на рынок. Я так понимаю все ждут что же будет происходить 24 февраля. Допускаю что аграрии начнут активно закупать горючее именно после этой даты. Кроме этого зернотрейдеры ожидают продления "зернового соглашения". Эта неделя(20-26 февраля) полон политическими событиями, начиная с визита Байдена и заканчивая годовщиной вторжения поэтому я думаю, что цены на горючее продолжат падать", - говорит бизнесмен.
|Сеть АЗС
|Цена на бензин А-95 грн/л
|Цена на дизтопливо грн/л
|Цена на автогаз грн/л
|OKKO
|48,99
|53
|25,49
|WOG
|48,99
|53
|25,43
|Socar
|50,99
|53,99
|-
|Motto
|46,98
|49,98
|-
|БРСМ-Нефть
|48,29
|50,99
|23,09