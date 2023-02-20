Ціни на бензин продовжують падати на фоні слабкого попиту та великих поставок

На минулому тижні(13-19 лютого) ціни на бензин, дизпаливо та автогаз продовжили падіння в опті та на АЗС. Аграрії не поспішають закуповувати пальне для посівної, а через відсутність відключень світла знижується попит на пальне для генераторів

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Аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко каже, що на минулому тижні ціни на пальне в опті продовжили своє падіння. Водночас близько 10 регіональних операторів 13-19 лютого знизили ціни на своїх АЗС на 0,5-1 грн/л.

Ціни на автогаз також знижувалися оскільки в січні-лютому в Україну завезли велику кількість цього пального. Експерт зазначає, що через конкуренцію деякі трейдери продають автогаз за ціною нижчою за котирування в країнах Європейського союзу.

"Це падіння відкладений результат запровадження санкцій ЄС на російські нафтопродукти. Частина російського ресурсу після санкцій потрапила на український ринок. Поки що передумов повернення цін на паливо на колишні позиції я не бачу. До кінця місяця ціни будуть плавно знижуватися оскільки залишки пального досить високі", - говорить Сіренко.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що продаж пального на АЗС зараз невисокий, хоча спостерігається певна активізація з боку перевізників. Разом з тим в другій половині лютого суттєво знизилися продажі пального на АЗС в якості палива для генераторів. За словами бізнесмена, наразі попит в цьому сегменті становить лише 20% від обсягу продажів в грудні 2022 року.

Також Льоушкін зазначає, що аграрії не квапляться закупати пальне на посівну очікуючи річницю російського вторгнення.

"Політичний фактор доволі сильно впливає на ринок. Я так розумію всі чекають що ж буде відбуватися 24 лютого. Припускаю що аграрії почнуть активно закуповувати пальне саме після цієї дати. Крім цього зернотрейдери очікують на продовження "зернової угоди". Цей тиждень(20-26 лютого) сповнений політичними подіями, починаючи з візита Байдена і закінчуючи річницею вторгнення тож я думаю, що ціни на пальне продовжать падати", - говорить бізнесмен.