Цены на горючее продолжили падение из-за высокой конкуренции между сетями АЗС

На прошлой неделе (23 - 29 января) цены на АЗС в Украине продолжили снижение, несмотря на рост цены на нефть и высокие котировки на европейском рынке. Главной причиной есть наполненность рынка и конкуренция между сетями на АЗС. Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе (30 января - 5 февраля) нисходящий тренд может продолжиться.

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Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на прошлой неделе (23 – 29 января) региональные сети продолжили снижать цены вслед за национальными игроками топливного ритейла.

"Реализация горючего на АЗС снизилась в январе по сравнению с декабрем на 50%. Из-за этого страдает и смежный бизнес топливных ритейлеров – продажа кофе, хот-догов и т.д. В борьбе за клиента наиболее очевидным решением является снизить цены. Поэтому сети АЗС бороться за клиента снижая цены Первые попытки снижения цен закончились неудачно, поскольку сети "Привата" и "Укрнафта" 20 января снизили цены на стеллах на 2-3 гривны за литр, а уже на прошлой неделе "Укрнафта", это 448 АЗС, снизила цены еще на гривну. и ее примеру последовали некоторые региональные операторы. Поэтому игра на понижение продолжается", – говорит Сиренко.

По его словам, на рынке горючего сейчас сложилась ситуация, несколько напоминающая ситуацию на рынке сжиженного газа в августе 2022 года.

Тогда маржа на АЗС снизилась до довоенного уровня. Хотя сейчас дизель в опте можно купить за 43 гривны за литр, а бензин за 40 грн/л. Средняя розница пока остается выше 50 грн/л. Хотя все больше игроков торгует до отметки 50 грн/л", – говорит эксперт.

Он отмечает, что на текущей неделе ценовая конкуренция может продолжиться, поскольку маржа ритейлеров все еще достаточно высока, а реализация низкая.

"Нисходящая тенденция может сохраниться всю первую половину февраля из-за низкого спроса даже несмотря на то, что котировки в Европе достаточно высоки и растут. Однако последние две недели многие оптовые игроки готовы продавать топливо даже по себестоимости, чтобы не "морозить деньги", - отмечает Сиренко. .

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин также отмечает, что конкуренция на рынке сейчас достаточно жесткая, а рынок горючего переполнен предложением.

"Все ожидают вступления в действие эмбарго на российские нефтепродукты, поэтому на панике накупили достаточно много горючего. Особенно жесткой является конкуренция в южных портах. Корабли с горючим плывут дольше чем едут бензовозы. К примеру корабль, закупивший ресурс в Индии еще при низких ценах нефть шел в наши порты три недели, поэтому он может продавать по цене, которая намного ниже, чем сейчас на европейском рынке", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что в Южных регионах Украины в опте есть предложения дизтоплива по 41 грн. за литр, тогда как в Молдове дизель в опте стоит 40 гривен за литр. Поэтому смысла ехать куда-то за горючим сейчас нет, все уже привезли в Украину почти по таким же ценам.

"На рынке сейчас избыток. Скорее всего на этой неделе демпинг и падение цен продолжится. Но уже некуда падать, пора поднимать цены. Все на рынке ждут 6-7 февраля, когда цены начнут расти", - говорит бизнесмен.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 49,99 54 27,49 WOG 49,99 54 27,64 Socar 51,99 54,99 - Motto 46,98 52,98 - БРСМ-Нефть 47,79 52,99 25,79

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев