Ціни на пальне продовждили падіння через високу конкуренцію між мережами АЗС

На минулому тижні(23 - 29 січня) ціни на АЗС в Україні продовжили зниження попри зростання ціни на нафту та високі котирування на європейському ринку. Головною причиною є наповненість ринку та конкуренція між мережами на АЗС. Експерти прогнозують що на поточному тижні(30 січня - 5 лютого) нисхідний тренд може продовжитися.

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Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що на минулому тижні(23 - 29 січня) регіональні мережі продовжили знижувати ціни вслід за національними гравцями паливного ритейлу.

"Реалізація пального на АЗС знизилася в січні порівняно з груднем на 50%. Через це страждає і суміжний бізнес паливних ритейлерів - продаж кава, хот-догів тощо. В боротьбі за клієнта найочевиднішим рішенням є знизити ціни. Тому мережі АЗС боротися за клієнта знижуючи ціни. Перші спроби зниження цін скінчились невдало, оскільки мережі "Привату" та "Укрнафта" 20 січня знизили ціни на стеллах аж на 2-3 гривні за літр, а вже на минулому тижні "Укрнафта", це 448 АЗС, знизила ціни ще на гривню і її прикладу послідували деякі регіональні оператори. Тому гра на пониження продовжується", - говорить Сіренко.

За його словами, на ринку пального зараз склалася ситуація, котра дещо нагадує ситуацію на ринку зрідженого газу в серпні 2022 року.

" Тоді маржа на АЗС знизилася до довоєнного рівня. Хоча зараз дизель в опті можна купити за 43 гривні за літр, а бензин за 40 грн/л. Середній роздріб поки залишається вищим ніж 50 грн/л. Хоча все більше гравців торгує до позначки 50 грн/л", - каже експерт.

Він зазначає, шо на поточному тижні цінова конкуренція може продовжитися, оскільки маржа ритейлерів все ще доволі висока, а реалізація низька.

"Нисхідна тенденція може зберегтися всю першу половину лютого через низький попит навіть попри те, що котирування в Європі є доволі високими та ростуть. Однак останні два тижні багато оптових гравців готові продавати пальне навіть за собівартістю, щоб не "морозити гроші", - зазначає Сіренко.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін також зазначає, що конкуренція на ринку зараз доволі жорстка, а ринок пального переповнений пропозицією.

"Всі очікують вступу в дію ембарго на російські нафтопродукти, тому на паніці накупили досить багато пального. Особливо жорсткою є конкуренція в південних портах. Кораблі з пальним пливуть довше ніж їдуть бензовози. До прикладу корабель, котрий закупив ресурс в Індії ще за низьких цін на нафту йшов до наших портів три тижні. Тому він може продавати за ціною, котра набагато нижча ніж ті котрі зараз є на європейському ринку", - говорить Льоушкін.

Він зазначає, що в Південних регіонах України в опті є пропозиції дизпалива по 41 грн за літр, тоді як в Молдові дизель в опті коштує 40 гривень за літр. Тому сенсу їхати кудись за пальним зараз нема, все вже привезли в Україну майже за такими ж цінами.

"На ринку зараз надлишок. Швидше за все цього тижня демпінг та падіння цін продовжиться. Але вже нікуди падати, пора підіймати ціни. Усі на ринку чекають 6-7 лютого коли ціни почнуть зростати", - говорить бізнесмен.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 49,99 54 27,49 WOG 49,99 54 27,64 Socar 51,99 54,99 - Motto 46,98 52,98 - БРСМ-Нафта 47,79 52,99 25,79

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ