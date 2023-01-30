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Ціни на пальне продовждили падіння через високу конкуренцію між мережами АЗС
На минулому тижні(23 - 29 січня) ціни на АЗС в Україні продовжили зниження попри зростання ціни на нафту та високі котирування на європейському ринку. Головною причиною є наповненість ринку та конкуренція між мережами на АЗС. Експерти прогнозують що на поточному тижні(30 січня - 5 лютого) нисхідний тренд може продовжитися.
Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що на минулому тижні(23 - 29 січня) регіональні мережі продовжили знижувати ціни вслід за національними гравцями паливного ритейлу.
"Реалізація пального на АЗС знизилася в січні порівняно з груднем на 50%. Через це страждає і суміжний бізнес паливних ритейлерів - продаж кава, хот-догів тощо. В боротьбі за клієнта найочевиднішим рішенням є знизити ціни. Тому мережі АЗС боротися за клієнта знижуючи ціни. Перші спроби зниження цін скінчились невдало, оскільки мережі "Привату" та "Укрнафта" 20 січня знизили ціни на стеллах аж на 2-3 гривні за літр, а вже на минулому тижні "Укрнафта", це 448 АЗС, знизила ціни ще на гривню і її прикладу послідували деякі регіональні оператори. Тому гра на пониження продовжується", - говорить Сіренко.
За його словами, на ринку пального зараз склалася ситуація, котра дещо нагадує ситуацію на ринку зрідженого газу в серпні 2022 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
" Тоді маржа на АЗС знизилася до довоєнного рівня. Хоча зараз дизель в опті можна купити за 43 гривні за літр, а бензин за 40 грн/л. Середній роздріб поки залишається вищим ніж 50 грн/л. Хоча все більше гравців торгує до позначки 50 грн/л", - каже експерт.
Він зазначає, шо на поточному тижні цінова конкуренція може продовжитися, оскільки маржа ритейлерів все ще доволі висока, а реалізація низька.
"Нисхідна тенденція може зберегтися всю першу половину лютого через низький попит навіть попри те, що котирування в Європі є доволі високими та ростуть. Однак останні два тижні багато оптових гравців готові продавати пальне навіть за собівартістю, щоб не "морозити гроші", - зазначає Сіренко.
Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін також зазначає, що конкуренція на ринку зараз доволі жорстка, а ринок пального переповнений пропозицією.
"Всі очікують вступу в дію ембарго на російські нафтопродукти, тому на паніці накупили досить багато пального. Особливо жорсткою є конкуренція в південних портах. Кораблі з пальним пливуть довше ніж їдуть бензовози. До прикладу корабель, котрий закупив ресурс в Індії ще за низьких цін на нафту йшов до наших портів три тижні. Тому він може продавати за ціною, котра набагато нижча ніж ті котрі зараз є на європейському ринку", - говорить Льоушкін.
Він зазначає, що в Південних регіонах України в опті є пропозиції дизпалива по 41 грн за літр, тоді як в Молдові дизель в опті коштує 40 гривень за літр. Тому сенсу їхати кудись за пальним зараз нема, все вже привезли в Україну майже за такими ж цінами.
"На ринку зараз надлишок. Швидше за все цього тижня демпінг та падіння цін продовжиться. Але вже нікуди падати, пора підіймати ціни. Усі на ринку чекають 6-7 лютого коли ціни почнуть зростати", - говорить бізнесмен.
|Мережа АЗС
|Ціна на бензин А-95 грн/л
|Ціна на дизпальне грн/л
|Ціна на автогаз грн/л
|OKKO
|49,99
|54
|27,49
|WOG
|49,99
|54
|27,64
|Socar
|51,99
|54,99
|-
|Motto
|46,98
|52,98
|-
|БРСМ-Нафта
|47,79
|52,99
|25,79
Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ