Ціни на пальне в Україні падають через високий темп поставок та конкуренцію на ринку

Ціни на пальне в роздрібі продовжують падати попри зростанню котирувань на зовнішніх ринках. Головними факторами, котрі зумовлюють падіння цін є високі темпи поставок, а також конкуренція між мережами АЗС. Експерти та учасники ринку прогнозують, що в лютому тренд зміниться і ціни почнуть зростати.

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Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що минулий тиждень(16-22 січня) відзначився падінням цін в роздрібному сегменті. Ціни на АЗС продовжили знижуватися під тиском оптових цін, що сформувалися через профіцит нафтопродуктів.

"Великі мережі АЗС, включаючи OKKO та WOG знизили ціну на 1 грн/л, а АЗС групи "Приват" та АЗС "Укрнафти" 20 січня знизилися на 2-3 гривні. В "Привату" свого часу були проблеми оскільки вони втратили Кременчуцьких НПЗ та "Укрнафту", а в "Укрнафті" останнім часом відбувалось переформатування роботи та кадрові ротації. Тож цим компаніям було не до того, щоб спілкуватися зі своїми клієнтами та утримувати їх. Зараз ситуація змінилася", - каже Сіренко.

Він зазначає, що зниження цін на АЗС зумовлено в першу чергу високою конкуренцією на ринку. Основним клієнтом АЗС є водій на середньостатистичному авто за 10-15 тисяч доларів, котрий обирає АЗС в лоукост, або ж в середньому ціновому сегменті. І за цього клієнта на ринку йде запекла боротьба.

"Я думаю, що OKKO та WOG підуть далі та знизять ціну ще на гривню, оскільки попереднє зниження цін не дало їм якогось особливого результату. А "Приват" і "Укрнафта" занулити очікуваний результат. Тому ми швидше за все побачимо подальше загострення конкурентної боротьби ти зниження цін", - зазначає експерт.

Він зазначає, що наразі попри зростання цін на нафту та котирувань на нафтопродукти в ЄС, паливний ринок в Україні профіцитний. Додаткові потужності зі споживання пального не сформовані, а економіка поки не відновилася, тому падіння на ринку продовжиться.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін також каже, що ціни на пальне у роздріб падають.

"Усі демпінгують, бо хочуть швидко продати рештки своїх запасів. В портах гирла Дунаю стоїть багато кораблів і вони не можуть злитися. Ажіотажу на ринку додала новина про можливі ракетні обстріли Ізмаїла. Загалом це додало нервозності трейдерам і вони намагалися скинути рештки бензину", - каже бізнесмен.

Він зазначає, що зростання ціни на нафту до 87,5 долларів за барель це серйозний фактор, котрий зумовить ріст цін і на українському ринку. Зростання в отповому сегменті може початися вже поточного тижня (23-29 січня), але цей ріст не позначиться на стеллах АЗС.

"В роздріб ціни почнуть зростати 10-20 лютого. Поки незрозуміло яка на європейському ринку буде реакція на ембарго стосовно російських нафтопродуктів. З таким ми ніколи не зтикалися, тому прогнозувати подальший розвиток подій неможливо. Звісно в них є директиви, котрі забов'язують їх мати певні запаси нафтопродуктів, але ці запаси не призначені для України", - говорить Льоушкін.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 49,99 54 27,49 WOG 49,99 54 27,92 Socar 50,99 55,99 - Motto 47,98 52,98 - БРСМ-Нафта 47,99 52,99 25,99

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ