Цены на топливо в Украине падают из-за высокого темпа поставок и конкуренции на рынке

Цены на горючее в рознице продолжают падать несмотря на рост котировок на внешних рынках. Главными факторами, обусловливающими падение цен, являются высокие темпы поставок, а также конкуренция между сетями АЗС. Эксперты и участники рынка прогнозируют, что в феврале тренд изменится и цены начнут расти.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что прошедшая неделя (16-22 января) отметилась падением цен в розничном сегменте. Цены на АЗС продолжили снижаться под давлением оптовых цен, сформировавшихся из-за профицита нефтепродуктов.

"Большие сети АЗС, включая OKKO и WOG снизили цену на 1 грн/л, а АЗС группы "Приват" и АЗС "Укрнафты" 20 января снизились на 2-3 гривны. У "Привата" в свое время были проблемы, поскольку они потеряли Кременчугских НПЗ и "Укрнафта", а в "Укрнафте" в последнее время происходило переформатирование работы и кадровые ротации. Поэтому этим компаниям было не до того, чтобы общаться со своими клиентами и удерживать их. Сейчас ситуация изменилась", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что снижение цен на АЗС обусловлено, в первую очередь, высокой конкуренцией на рынке. Основным клиентом АЗС является водитель на среднестатистическом авто за 10-15 тысяч долларов, выбирающий АЗС в лоукост, или же в среднем ценовом сегменте. И за этого клиента на рынке идет упорная борьба.

"Я думаю, что OKKO и WOG пойдут дальше и снизят цену еще на гривну, поскольку предыдущее снижение цен не дало им какого-либо особого результата. А "Приват" и "Укрнафта" занулят ожидаемый результат. Поэтому мы, скорее всего, увидим дальнейшее обострение конкурентной борьбы ти снижение цен", - отмечает эксперт.

Он отмечает, что, несмотря на рост цен на нефть и котировок на нефтепродукты в ЕС, топливный рынок в Украине профицитный. Дополнительные мощности по потреблению горючего не сформированы, а экономика пока не восстановилась, поэтому падение на рынке продолжится.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин также говорит, что цены на топливо в розницу падают.

"Все демпингуют, потому что хотят быстро продать остатки своих запасов. В портах устья Дуная стоит много кораблей и они не могут злиться. Ажиотажа на рынке добавила новость о возможных ракетных обстрелах Измаила. В общем это добавило нервозности трейдерам и они пытались сбросить остатки бензина" говорит бизнесмен.

Он отмечает, что рост цены на нефть до 87,5 долларов за баррель – это серьезный фактор, который обусловит рост цен и на украинском рынке. Рост в ответовом сегменте может начаться уже на текущей неделе (23-29 января), но этот рост не отразится на стеллах АЗС.

"В розницу цены начнут расти 10-20 февраля. Пока непонятно какая на европейском рынке будет реакция на эмбарго по отношению к российским нефтепродуктам. С таким мы никогда не сталкивались, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие событий невозможно. Конечно, у них есть директивы, которые обязывают их иметь определенные запасы нефтепродуктов, но эти запасы не предназначены для Украины», – говорит Леушкин.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 49,99 54 27,49 WOG 49,99 54 27,92 Socar 50,99 55,99 - Motto 47,98 52,98 - БРСМ-Нефть 47,99 52,99 25,99

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев