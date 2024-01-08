Цены на горючее в опте идут вниз. Похолодание может помешать возобновлению потребления топлива после праздников.

В первую неделю января цены практически на все виды топлива продолжили движение вниз. Оживление потребления, которое ожидалось с 8 января после окончания зимних праздников, может не произойти из-за похолодания, которое синоптики прогнозируют на значительной территории Украины.

Цены на нефть в начале января демонстрировали рост главным образом из-за опасений трейдеров новой эскалации конфликта в Персидском заливе. Несмотря на обещания со стороны США обуздать боевиков-хуситов и защитить торговые корабли, идущие через Красное море, часть перевозчиков нефти все равно выбирает более длинный маршрут через мыс Доброй надежды минуя Африку.

В конце недели в пятницу 5 января цена нефти эталонной марки Brent выросла на 1,51% до 78,76 доллара за баррель, а марка американской нефти West Texas Intermediate выросла на 2,24% до 73,81 доллара за баррель. Нефть подскочила после некоторого удешевления в четверг 4 января после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен начал недельную поездку на Ближний Восток, чтобы сдержать региональное напряжение, вызванное противостоянием Израиля и Хамас.

Гигант по морским перевозкам компания Maersk также заявила, что будет избегать Красного моря и предупредит клиентов о сбоях. А отчет правительства США о занятости в США показал, что американские работодатели наняли больше работников, чем ожидалось, и таким образом стал для инвесторов сигналом о вероятном увеличении потребления топлива.

Дизтопливо и бензин в опте преимущественно продолжили движение вниз

По данным закрытой аналитики профильного издания "НефтеРынок" цена на дизтопливо в начале января продолжила движение вниз. По состоянию на пятницу 5 января по сравнению с 29 января средняя стоимость дизтоплива со снабжением автонормами снизилась на 0,9% до 44,66 грн/л. В целом, из-за низкой торговой активности на внутреннем рынке после новогодних праздников, предложения горючего частично стабилизировались, что также связано с динамикой спотовых цен дизтоплива в Европе.

С конца прошлого года стоимость ресурса по европейским портам ежедневно меняла направление движения, завершив 4 декабря повышением цены на 0,2-0,6% по северо-западным направлениям и сокращением на 0,1-0,6% – по Средиземноморью, до 752-768 долларов/тонна и 756-767 долларов/тонна соответственно.

В начале января импорт дизтоплива уменьшился на 23,9% по сравнению с 1-3 декабря прошлого года. Объемы снабжения ресурса топливовозами снизились всего на 12,8%. Доля импорта дизтоплива автотранспортом оценивается в 23,5% в январе, что на 3 п.п. больше, чем в декабре за аналогичный период. Временная разблокировка польско-украинской границы благоприятно сказалась на увеличении импорта ГП топливовозами из Литвы.

Объемы поступления из страны Балтии увеличились более чем вдвое по сравнению с началом декабря 2023 г., что привело к повышению доли импорта из Литвы на 24,9 п.п. – до 40,3% от общих поступлений. Увеличение импорта по этому направлению частично компенсировало падение поступлений из Румынии более чем на 62%; доля поставок из Румынии упала на 30,5 п.п. до 24% от общего импорта. В то же время, альтернативные поставки по другим направлениям содержатся относительно на том же уровне.

Средние цены на бензины в оптовом сегменте в пятницу 5 января претерпели незначительные разносторонние изменения. Средняя стоимость А-92 увеличилась на 0,37% (+0,15 грн/л) по отношению к 3 января, до 40,84 грн/л, а средняя А-95 уменьшилась на 0,27% (–0,12 грн/л) л) до 44,19 грн/л.

Самые низкие предложения А-92 были объявлены в столичном регионе от 40,33 грн/л и выросли на 0,17% (+0,07 грн/л). Предложения импорта А-95 в южных портах начинались от 42,47 грн/л и уменьшились на 2,37% (–1,03 грн/л). На юго-западной границе в Черновицкой области – от 42,50 грн/л (без изменений). На западной границе во Львовской области – от 42,75 грн/л, уменьшились на 1,16% (–0,50 грн/л).

В течение 1-3 января наблюдались высокие общие темпы импорта бензинов. Среднесуточный объем импорта бензинов за этот период составил +25,4% по отношению к аналогичному периоду декабря 2023 г. Доля поставки бензинов автонормами составила 15,7% от общего объема поступлений. Среднесуточный показатель импорта бензинов в первые дни января был на 21,8% ниже аналогичного периода декабря 2023 года. Основная часть импорта бензинов поступила греческому (50,0%), литовскому (19,1%) и польскому (15,4%) производству.

Автогаз в опте продолжает дешеветь

Импорт сжиженного газа в течение 1-3 января составил 5,1 тыс. тонн. В частности, в течение первых дней 2024 года поступили железнодорожные партии по средней цене 875 долларов/тонна (44 тыс. грн/тонна с налогами) на границе до растаможки, и 92 автомобильные партии по средней цене 745 долларов/тонна (38,3 тыс. грн/тонна после растаможки). Средняя цена газа украинского производства на прошлой неделе уменьшилась на 1162 грн/т до 38826 грн/тонна.

Диапазон цен предложений газа от торговых компаний на условиях самовывоза в приграничных западных областях остается в пределах 40-44 тыс. грн/тонна. Средний показатель на Западе страны вместе с соседними регионами снизился до 42287 грн/тонна. Диапазон стоимости предложений в Киевской области 5 января на условиях самовывоза уменьшился до 40,5-43 тыс. грн/тонна по сравнению с 42-43,5 тыс. грн/тонна по состоянию на 3 января. Газ по дунайским базисам на Юге страны предлагали по 37,7 тыс. и 40 тыс. грн/тонна. Средняя цена всех предложений на условиях самовывоза в течение 4-5 января снизилась на 445 грн/т до 42255 грн/т.

Цены в розницу преимущественно стабильны, а резкий рост потребления маловероятен из-за погодных условий.

По данным "Нефтерынка" 4-5 января цены на АЗС претерпели незначительные разнонаправленные изменения, которые касались преимущественно региональных операторов. Так, стоимость горючего изменилась только на отдельных станциях сетей "Привата" (ANP, Avias и другие) - как в направлении удорожания, так и подешевения, при этом средние показатели сети по регионам претерпели минимальные изменения. На 0,50 грн/л подешевел бензин на АЗС Катрал до 50,49 грн/л. На станциях Oil-X и Fenix линейка горючего подешевела соответственно на 0,50 грн/л и 1,00 грн/л.

Учитывая незначительное движение ритейла и возврат цен к обычному уровню после еженедельных снижений и новогодних акций, средние показатели по стране иногда демонстрировали рост, хотя фактического подорожания почти не произошло.

По состоянию на 5 января средняя цена бензина А-95 по Украине увеличилась на 0,02 грн/л (+0,04%) по отношению к началу недели и составляет 51,10 грн/л. Средняя цена ДТ уменьшилась на 0,01 грн/л и составляет 51,09 грн/л.

Продолжают снижаться цены автогаза на АЗС. В сети "Привата" (Avias и ANP) средний показатель снизился на 40 коп./л до 29,12 грн/л. На станциях U.GO газ подешевел на 30 коп./л до 29,45 грн/л в среднем. Сеть SOCAR снизила цену на 50 коп./л до 30,49 грн/л. Кроме того, цены снижали многие региональные и локальные операторы. Средняя цена автогаза на АЗС в течение 4-5 января снизилась на 15 коп./л, до 29,44 грн/л. Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 в начале января составляет 57,6%.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что прошедшая неделя для топливного рынка показалась довольно дряблой, поскольку значительная часть страны продолжала праздновать зимние праздники. Полноценное возобновление торгов должно состояться уже с 8 января, однако резкое похолодание и прогнозируемые морозы синоптики сдержит оживление потребления. Вместе с этим в стране возможны проблемы с арктическим горючим, которое, по словам Леушкина, сейчас в дефиците. Левшкин также отмечает, что цена в ближайшие недели в стране вряд ли существенно изменится, поскольку в декабре прошлого года трейдеры ввезли в страну большое количество топлива и сформировали значительные запасы.

"Первый ресурс нового года, по новым котировкам и новому курсу мы ждем ближе к 20 числам декабря. Там возможна корректировка цены на АЗС в пределах 0,5-1 грн/л", - говорит бизнесмен.