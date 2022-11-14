Цены на горючее в Украине остаются стабильными. Рынок ожидает нефтяное эмбарго по отношению к России

Цены бензина и дизтоплива на АЗС остаются стабильными уже больше месяца, а цены на сжиженный газ стабилизировались, хотя спрос со стороны промышленности остается высоким. Рынок ожидает вступление в действие санкций Евросоюза в отношении российских нефтепродуктов. Это может снизить запасы ресурса в ЕС и его поставки в Украину.

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Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что цены на розничном рынке уже долгое время остаются стабильными, а цены в опте колеблются в диапазоне одной гривны.

"Цены остаются стабильными уже несколько месяцев. "Мертвый сезон" на рынке еще не начался, потребление сейчас достаточно высокое, поставки тоже. Также остается достаточно высоким количество юридических лиц, торгующих нефтепродуктами", - говорит бизнесмен.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко отмечает, что на фоне стабилизации рынка, есть определенные перебои с поставками горючего в южных регионах.

"Трудно сказать с чем это связано. Можно допустить, что причиной является сокращение поставок российских нефтепродуктов. Сейчас рынок ЕС в ожидании 5 декабря, когда начнут действовать санкции в отношении российских нефтепродуктов. Пока до конца не понятно, как будут контролировать выполнение санкций. Но говорят, что главная ответственность за их соблюдение ляжет на порты, а не на трейдеров. Если в порту найдут российский ресурс, то порт понесет ответственность. А европейские банки уже отказываются финансировать соглашения с Россией", – говорит эксперт.

Он отмечает, что в Украину через третьи страны попадали российский автогаз и дизтопливо в виде смесей.

Сиренко также рассказал, что цены на автогаз в Украине 7-13 ноября перестали расти, хотя промышленный спрос на этот вид горючего остается высоким.

"В этом году потребление автогаза промышленностью может достичь рекордных 30%, хотя обычно этот показатель не превышает отметки в 5%. В октябре-ноябре, когда аграрии скосили кукурузу и подсолнечник, есть большой спрос на автогаз как на горючее для сушилок", - отмечает он. Сиренко.

В консалтинговой группе "А-95" отмечают, что на европейском рынке трудно найти свободные партии горючего. Это связано с тем, что в ЕС готовятся к вступлению санкций в действие и формируют запасы топлива. Кроме того, в "А-95" допускают, что из-за эмбарго на нефтепродукты цены на топливо могут начать расти.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо Цена на автогаз OKKO 51 55 28,99 WOG 51 55 28,98 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 53,98 - БРСМ-Нефть 47,99 53,29 27,99

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев