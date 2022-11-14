Ціни на пальне в Україні залишаються стабільними. Ринок очікує на нафтове ембарго щодо Росії

Ціни бензину та дизпалива на АЗС залишаються стабільними вже понад місяць, а ціни на скраплений газ стабілізувались, хоча попит з боку промисловості залишається високим. Ринок очікує вступ в дію санкцій Євросоюзу відносно російських нафтопродуктів. Це може зменшити запаси ресурсу в ЄС та його поставки до України.

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Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що ціни на роздрібному ринку вже тривалий час залишаються стабільними, а ціни в опті коливаються в діапазоні однієї гривні.

"Ціни залишаються стабільними вже декілька місяців. "Мертвий сезон" на ринку ще не почався, споживання зараз доволі високе, поставки теж. Також залишається доволі високою кількість юридичних осіб, що торгують нафтопродуктами", - каже бізнесмен.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко, зазначає, що на фоні стабілізації ринку, є певні перебої з поставками пального в південних регіонах.

"Важко сказати з чим це пов'язано. Можна допустити, що причиною є скорочення поставок російських нафтопродуктів. Зараз ринок ЄС в очікуванні 5 грудня, коли почнуть діяти санкції відносно російських нафтопродуктів. Поки до кінця не зрозуміло як будуть контролювати виконання санкцій. Але кажуть, що головна відповідальність за їх дотримання ляже на порти, а не на трейдерів. Якщо в порту знайдуть російський ресурс, то порт понесе відповідальність. А європейські банки вже відмовляються фінансувати угоди з Росією", - каже експерт.

Він зазначає, що в Україну через треті країни потрапляли російський автогаз та дизпаливо у вигляді сумішів.

Також Сіренко розказав, що ціни на автогаз в Україні 7-13 листопада перестали рости, хоча промисловий попит на цей вид пального залишається високим.

"В цьому році споживання автогазу промисловістю може досягти рекордних 30%, хоча зазвичай цей показник не перевищує позначки в 5%. В жовтні-листопаді, коли аграрії скосили кукурудзу та соняшник, є великий попит на автогаз як на пальне для сушарок", - зазначає Сіренко.

В консалтинговій групі "А-95" відзначають що на європейському ринку важко знайти вільні партії пального. Це пов'язано з тим, що у ЄС готуються до вступу санкцій в дію та формують запаси палива. Крім того, в "А-95" допускають що через ембарго на нафтопродукти ціни на пальне можуть почати зростати.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне Ціна на автогаз OKKO 51 55 28,99 WOG 51 55 28,98 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 53,98 - БРСМ-Нафта 47,99 53,29 27,99

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ