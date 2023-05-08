Цены на нефть продолжают падение. Рынок ожидает удешевления горючего на АЗС

На прошлой неделе (1-7 мая) цены оптовых цен на бензин и дизтопливо снижались вслед за снижением цены на нефть. На этой неделе (8-14 мая) рынок ожидает дальнейшего снижения оптовых цен на топливо, а также снижения цен на АЗС.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что с начала мая оптовые цены на топливо ежедневно уменьшались. Да, по состоянию на 5 мая по сравнению с 28 апреля средняя цена дизтоплива бензовозными нормами упала на 4% (-1,41 грн/л) до 33,96 грн/л (897 долларов за тонну без налогов).

"Наиболее активная фаза уменьшения цен происходила в среду-четверг (3-4 мая). Тогда за два дня средняя стоимость ГП мелкой группой сократилась на 2,2% (-0,76 грн/л). Главной причиной такого падения является сопутствующая динамика внешнего рынка, непосредственно потянувшего вниз котировок нефтепродуктов в Европе", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что с конца апреля спотовая цена дизтоплива снизилась на 8,5%: по северо-западным базисам отгрузки стоимость ДТ упала на 59 долларов за тонну, в Средиземноморье – на 61 долларов за тонну, к общим – 644-649 тонну в среду 3 мая.

Однако, несмотря на возобновление котировок на дизтопливо на 10-11 долларов за тонну, которые произошли в четверг 4 мая, в дальнейшем цены на топливо продолжили в основном уменьшаться.

"По словам поставщиков, причиной является поступление партий ресурса по предварительной закупке. В то же время операторы говорят об избытке предложения на терминалах вблизи Украины, в частности Молдовы. Просят забирать, потому что идут новые баржи, некуда их перекачивать. Кроме того, поступление горючего в южные порты также чрезмерное, что дополнительно способствует снижению отпускных цен", – говорит эксперт.

Он отмечает, что в итоге средняя розничная наценка на дизтопливо выросла до 11,47 грн/л 5 мая против 10,29 грн/л неделей ранее.

Сиренко говорит, что в розницу цены бензина и дизтоплива в конце прошлой недели активнее снижались. Диапазон шага операторов АЗС составлял 0,1-2,0 грн/л. В частности, столичная сеть KLO на 1,0 грн/л снизила бензины и на 2,0 грн/л дизтопливо.

Что касается автогаза, то после затяжного снижения стоимости на АЗС в первом квартале, уже более месяца розничные цены на пропан-бутан не претерпят значительных изменений. По состоянию на 5 мая средняя цена LPG на АЗС составила 21,59 грн/л. Соотношение средней цены литра газа к средней цене А-95 с начала месяца находится на уровне 47,1%.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на этой неделе (8-14 мая) ожидается снижение цен на бензин и дизтопливо на АЗС. Главным образом, это обусловлено падением цен на нефть, которое произошло на прошлой неделе.

"Мы ждем, что на этой неделе этот тренд падения цен распространится и на АЗС. У операторов АЗС сейчас достаточно большая маржа и они будут снижать цены, кто на потолке, а кто маркетинговыми ходами. Да, сеть АЗС Amic недавно объявила о скидке выходного дня в 3 грн/л", - говорит Лешкин.

Он отмечает, что потребление топлива сейчас несколько подросло по сравнению с апрелем. Главной причиной стали строительные работы и активизация зерновозов до окончания "зернового соглашения". Кроме этого, по словам бизнесмена, у перевозчиков начинают появляться проблемы на западных пограничных переходах.

"Поляки не пропускают зерновозы и начали понемногу требовать возвращения разрешений на пересечение границ", – говорит Леушкин.

Однако он отмечает, что, несмотря на активизацию спроса и новости о повышении акцизов и НДС, повышение цен на топливо пока ждать не стоит.