Ціни на нафту продовжують падіння. Ринок очікує на здешевшання пального на АЗС

На минулому тижні(1-7 травня) ціни оптові ціни на бензин та дизпаливо знижувалися слідом за зниженням ціни на нафту. На цьому тижні(8-14 травня) ринок очікує подальше зниження оптових цін на паливо, а також зниження цін на АЗС.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що від початку травня оптові ціни на пальне щоденно зменшувались. Так, станом на 5 травня порівняно з 28 квітня середня ціна дизпального бензовозними нормами впала на 4% (-1,41 грн/л) до 33,96 грн/л (897 доларів за тонну без податків).

"Найбільш активна фаза зменшення цін відбувалася протягом середи-четверга(3-4 травня). Тоді за два дні середня вартість ДП дрібним гуртом скоротилася на 2,2% (-0,76 грн/л). Головною причиною такого падіння є супутня динаміка зовнішнього ринку, яка безпосередньо потягнула донизу котирувань нафтопродуктів у Європі", - каже Сіренко.

Він зазначає, що з кінця квітня спотова ціна дизпалива знизилася на 8,5%: за північно-західними базисами відвантаження вартість ДП впала на 59 доларів за тонну, в Середземномор'ї – на 61 доларів за тонну, до загальних – 644-649 на тонну у середу 3 травня.

Однак не дивлячись на відновлення котирувань на дизпаливо на 10-11 доларів за тонну, котрі відбулись у четвер 4 травня, надалі ціни на пальне продовжили здебільшого зменшуватися.

"За словами постачальників, причиною є надходження партій ресурсу за попередньою закупкою. Водночас оператори говорять про надлишок пропозиції на терміналах поблизу України, зокрема Молдови. Просять забирати, бо йдуть нові баржі, нема куди їх перекачувати. Крім того, надходження пального до південних портів також надмірне, що додатково сприяє зниження відпускних цін", - каже експерт.

Він зазначає, що в підсумку середня роздрібна націнка на дизпаливо зросла до 11,47 грн/л 5 травня проти 10,29 грн/л тижнем раніше.

Сіренко каже, що в роздріб ціни бензину та дизпалива в кінці минулого тижня більш активно знижувались. Діапазон кроку операторів АЗС становив 0,1- 2,0 грн/л. Зокрема столична мережа KLO на 1,0 грн/л знизила бензини, та на 2,0 грн/л дизпальне.

Щодо автогазу, то після затяжного зниження вартості на АЗС в першому кварталі, вже понад місяця роздрібні ціни на пропан-бутан не зазнають значних змін. Станом на 5 травня середня ціна на LPG на АЗС становила 21,59 грн/л. Співвідношення середньої ціни літра газу до середньої ціни А-95 з початку місяця знаходиться на рівні 47,1%.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що на цьому тижні(8-14 травня) очікується зниження цін на бензин та дизпаливо на АЗС. Головним чином це зумовлено падінням цін на нафту, що відбулося на минулому тижні.

"Ми чекаємо, що на цьому тижні цей тренд падіння цін пошириться і на АЗС. В операторів АЗС зараз досить велика маржа і вони будуть знижувати ціни, хто на стеллі, а хто маркетинговими ходами. Так, мережа АЗС Amic нещодавно оголосила про знижку вихідного дня в 3 грн/л", - каже Льоушкін.

Він зауважує, що споживання палива зараз дещо підросло порівняно з квітнем. Головною причиною стали будівні роботи та активізація зерновозів перед закінченням "зернової угоди". Крім цього за словами бізнесмена у перевізників починають з'являтися проблеми на західних прикордонних переходах.

"Поляки не пропускають зерновози та почали потроху вимагати повернення дозволів на перетин кордонів", - говорить Льоушкін.

Проте він зауважує, що попри активізацію попиту та новини про підвищення акцизів та ПДВ підвищення цін на паливо поки чекати не варто.