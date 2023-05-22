Цены на топливо в Украине продолжают снижаться в розницу, несмотря на рост в опте.

За прошедшую неделю (15-21 мая) цены на украинских АЗС продолжили снижаться, несмотря на рост произошедший в оптовом сегменте. Эксперты и участники рынка считают, что на следующей неделе (22-28 мая) возможно дальнейшее снижение цен на топливо на АЗС, хотя ситуация может измениться уже в начале июня.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на тренды на украинском топливном рынке на прошлой неделе, прежде всего, влияли колебания цен на нефть на мировом рынке. При этом на цены на АЗС продолжали снижаться.

"В конце недели даже мы снизили цену до 40 грн/л. Потенциал для снижения цен на АЗС сохраняется главным образом из-за маркетинговых программ операторов. Также могут снизить цены такие сети, как "Авиас", остающийся в дорогом сегменте. Горючего на рынке хватает, и все ожидают июня", – говорит бизнесмен.

Он отмечает, что потребление горючего сейчас оживилось главным образом из-за спроса со стороны строительных компаний, а также перерабатывающей промышленности, которая постепенно возобновляет производство.

"Сейчас потребление составляет 75-80% от пикового. Мы ожидаем, что потребление горючего достигнет пиковых значений летом в период жатвы. На цены может повлиять ожидаемое 6 июня заседание стран ОПЕК. Если они примут решение о сокращении добычи цены на топливо могут возрасти ", – рассказал Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко рассказывает, что в конце недели цены на топливо в опте выросли. Рост прежде всего происходил среди предложений по пограничным пунктам отгрузки, определенным образом минуя центральные регионы страны за некоторым исключением.

"Причины роста следующие: увеличение спотовой цены в Европе за неделю, проблематика при переходе границы на Западе страны, а также ситуативное уменьшение предложений ресурса на Юге в условиях растущего рынка. В частности, рост дизельных котировок по европейским базисам отгрузки составляет 3,8-4 1% за неделю Так цена ДП по северо-западным базисам отгрузки выросла на 27 долларов/тонна, по Средиземноморью – на 26-28 долларов/тонна, до 694-705 долларов/тонна и 700-707 долларов/тонна соответственно ", – отмечает эксперт.

Сиренко говорит, что с 18 мая участились отзывы поставщиков, транспортных компаний по увеличению продолжительности перехода границы через пропускной пункт "Рава-Русская - Хребенное" непосредственно в день наступления электронной очереди. В некоторых случаях время ожидания выросло кратно.

Доля импорта дизтоплива автомобильным транспортом за более полумесяца мая составляет 40,4%, из которой чуть меньше половины – приходятся через границу с Польшей. Общая средняя цена импорта ГП бензовозами на границе Украины до растаможки составляет 828 долларов/тонна, отдельно за неполную вторую декаду мая – около 817 долларов/тонна.

Между тем, на Юге страны поток судов несколько замедлился, что образовало легкий ажиотаж с последующим повышением цен на фоне роста внешнего рынка. Отдельно в пятницу ценовая конъюнктура местного рынка выдержала местами рост отпускной цены, однако темпы по сравнению с прошлым днем снизились.

Так, предложения дизтоплива на юге Украины начинались с 30,80-31,15 грн/л в Рене. В Измаиле цены на горючее начинались от 31,20-31,30 грн/л с повышением до 31,50-31,90 грн/л. Предложения горючего по пограничным базисам на условиях доставки начинались от 31,00-31,50 грн/л и росли до 32,50 грн/л.

Цены на дизтопливо по юго-западному направлению начинались с 31,90-32,10 грн/л и достигали 32,50-32,70 грн/л. На западе страны предложения горючего начинались от 32,50-32,90 грн/л, с повышением предложения до 33,50-33,90 грн/л и выше.

"Розн. .Предварительно ожидается первые недели задержки растаможки из-за не полной готовности импортеров предоставлять оригиналы сертификата происхождения горючего", - отметил Сиренко.

По его словам, цены на АЗС на прошлой неделе продолжили снижаться. В пятницу 19 мая бензин и дизтопливо у восьми региональных сетей подешевели в диапазоне 0,5-1,6 грн/л.

При этом цены на автогаз растут главным образом из-за локальных факторов. Средняя цена автогаза на 19 мая составила 21,68 грн/л.

Сиренко отмечает, что на следующей неделе следует ожидать шагов к снижению цены на стелле АЗС сети "Приват" (ANP, Avias и др.), которая сейчас торгует самым дорогим дизтопливом по цене 47 грн/л. Кроме этого, эксперт говорит, что о потенциале к снижению цен свидетельствует и недавний тендер "Укрпочты".

"Цены и дальше пойдут вниз, об этом в том числе свидетельствуют результаты государственных тендеров. На прошлой неделе Укрпочта выбрала победителя по поставке 90 тыс. л дизтоплива по цене 32,75 грн/л", - рассказывает Сиренко.