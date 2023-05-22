Ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися в роздріб попри зростання в опті

За минулий тиждень(15-21 травня) ціни на українських АЗС продовжили знижуватись, попри зростання яке відбулося в оптовому сегменті. Експерти та учасники ринку вважають, що на наступному тижні(22-28 травня) можливе подальше зниження цін на паливо на АЗС, хоча ситуація може змінитися вже на початку червня.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що на тренди на українському паливному ринку на минулому тижні перш за все впливали коливання цін на нафту на світовому ринку. Разом з цим, на ціни на АЗС продовжували знижуватися.

"Наприкінці тижня навіть ми знизили ціну до 40 грн/л. Потенціал для зниження цін на АЗС зберігається головним чином через маркетингові програми операторів. Також можуть знизити ціни такі мережі, як "Авіас", котрий наразі залишається в дорогому сегменті. Пального на ринку вистачає, і всі очікують червня", - каже бізнесмен.

Він зазначає, що споживання пального зараз пожвавилося головним чином через попит з боку будівельних компаній, а також переробної промисловості що поступово відновлює виробництво.

"Зараз споживання становить 75-80% від пікового. Ми очікуємо, що споживання пального досягне пікових значень влітку в період жнив. На ціни може вплинути засідання країн ОПЕК, що очікується 6 червня. Якщо вони приймуть рішення про скорочення видобутку ціни на пальне можуть зрости", - розповів Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко розповідає, що наприкінці тижня ціни на пальне в опті зросли. Зростання передусім відбувалося серед пропозицій за прикордонними пунктами відвантаження, певним чином оминаючи центральні регіони країни за деяким винятком.

"Причини зростання наступні: збільшення спотової ціни в Європі за тиждень, проблематика при переході кордону на Заході країни, а також ситуативне зменшення пропозицій ресурсу на Півдні в умовах зростаючого ринку. Зокрема, зростання дизельних котирувань за європейськими базисами відвантаження становить 3,8-4,1% за тиждень. Так, ціна ДП за північно-західними базисами відвантаження зросла на 27 доларів/тонна, по Середземномор’ю – на 26-28 доларів/тонна, до 694-705 доларів/тонна і 700-707 доларів/тонна відповідно", - зазначає експерт.

Сіренко каже, що з 18 травня почастішали відгуки постачальників, транспортних компаній щодо збільшення тривалості переходу кордону через пропускний пункт "Рава-Руська – Хребенне" безпосередньо в день настання електронної черги. В деяких випадках час очікування зріс кратно.

Частка імпорту дизпалива автомобільним транспортом за більш ніж півмісяця травня становить 40,4%, з якої трохи менше за половину – приходяться через кордон із Польщею. Загальна середня ціна імпорту ДП бензовозами на кордоні України до розмитнення становить 828 доларів/тонна, окремо за неповну другу декаду травня – близько 817 доларів/тонна.

Тим часом на Півдні країни потік суден дещо уповільнився, що утворило легкий ажіотаж з подальшим підвищенням цін на тлі зростання зовнішнього ринку. Окремо у п’ятницю, цінова кон’юнктура місцевого ринку витримала місцями зростання відпускної ціни, однак темпи порівняно з минулим днем зменшилися.

Так, пропозиції дизпалива на півдні України розпочинались від 30,80-31,15 грн/л в Рені. В Ізмаїлі, ціни на пальне розпочинались від 31,20-31,30 грн/л з підвищенням до 31,50- 31,90 грн/л. Пропозиції пального за прикордонними базисами на умовах доставки, розпочинались від 31,00- 31,50 грн/л і зростали до 32,50 грн/л.

Ціни на дизпаливо за південно-західним напрямком розпочинались від 31,90-32,10 грн/л і досягали 32,50-32,70 грн/л. На заході країни пропозиції пального розпочинались від 32,50-32,90 грн грн/л, з підвищенням пропозиції до 33,50-33,90 грн/л й вище.

"Роздрібна націнка на ДП протягом тижня зменшилася у середньому до 10,14 грн/л проти 10,68 грн/л тижнем раніше. Найцікавіше очікуємо в понеділок, коли набере чинності урядове рішення, яке передбачають включення нафтопродуктів до переліку заборонених до імпорту товарів російського походження. Попередньо очікується перші тижні затримки розмитнення через не повну готовність імпортерів надавати оригінали сертифіката походження пального", - зауважив Сіренко.

За його словами ціни на АЗС на минулому тижні продовжили знижуватися. В п'ятницю 19 травня бензин та дизпаливо у восьми регіональних мереж подешевшали в діапазоні 0,5-1,6 грн/л.

Разом з цим ціни на автогаз ростуть головним чином через локальні фактори. Середня ціна автогазу станом на 19 травня склала 21,68 грн/л.

Сіренко зазначає, що на наступному тижні слід очікувати кроки до зниження ціни на стеллі АЗС мережі "Приват"(ANP, Avias та інш.), котра зараз торгує найдорожчим дизпаливом за ціною 47 грн/л. Крім цього експерт каже, що про потенціал до зниження цін свідчить і нещодавній тендер "Укрпошти".

"Ціни й надалі підуть до низу, про це в тому числі свідчать результати державних тендерів. Минулого тижня Укрпошта обрала переможця з поставки 90 тис. л дизпального за ціною 32,75 грн/л", - розповідає Сіренко.