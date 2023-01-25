ДТЭК обжалует в суде решение о штрафах для облэнерго за нарушение графиков отключений

Компания ДТЭК обжалует в суде решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о штрафах для облэнерго за нарушение графиков отключений.

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Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Там подчеркивают, что с первого дня войны энергетики делают все возможное, чтобы в домах украинцев был свет

"Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что энергетики ДТЭК и других энергетических компаний делают все возможное для равномерного и справедливого распределения дефицита мощности между всеми потребителями.

"Украинские энергетики сегодня держат свой фронт большой ценой. И мы будем делать это в дальнейшем - каждый день, до самой победы. Именно поэтому компания не согласна с решением НКРЭКУ и обжалует его в суде", - отмечают в ДТЭК.

В компании добавили, что приложат все усилия, чтобы "защитить честное имя своих работников и всех тех, кто сегодня держит энергетический фронт".

Отметим, 24 января НКРЭКУ приняла решение наложить на ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Одесские электросети штраф в размере 85 тыс. грн. за несоблюдение справедливых графиков отключений.

Ранее НКРЭКУ выявила несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителям со стороны трех операторов систем распределения и применила к ним штрафы.

Напомним, ранее в ДТЭК опровергли информацию, что она якобы отключает дома от электроэнергии по жалобам соседей, у которых свет отключили до этого.