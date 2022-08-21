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Финская Fennovoima будет судиться с "Росатомом"
Финская компания Fennovoima подала судебный иск на российскую компанию "Росатом", поскольку та не смогла завершить проект по строительству АЭС. Об этом пишет финское издание Yle.
Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви". В качестве причин компания называет значительные задержки и неспособность "Росатома" завершить проект атомной электростанции.
“Росатом” ранее заявил, что будет требовать компенсаций за проект “Ханхикиви”, поскольку, по мнению российской стороны, контракт был разорван безосновательно.
В общей сложности Fennovoima требует от "Росатома" 2 млрд евро.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российская государственная компания "Росатом" владеет и управляет рядом компаний, которые оказывают полный спектр услуг в сфере ядерной энергетики от производства ядерного топлива, до проэктирования, строительства и обслуживания АЭС.
При этом эксперты считают, что после полномаштабного вторжения России в Украину, где россияне показали свою безответсвенность и несерьезное отношение к ядерной энергетике, клиенты "Росатома" за пределами России будут отказываться от услуг компании.