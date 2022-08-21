Фінська Fennovoima судитиметься з "Росатомом"

Фінська компанія Fennovoima подала судовий позов на російську компанію "Росатом", оскільки та не змогла завершити проект будівництва АЕС. Про це пише фінське видання Yle.

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Fennovoima розірвала контракт із "Росатомом" на будівництво АЕС "Ханхіківі". Як причини компанія називає значні затримки та нездатність "Росатому" завершити проект атомної електростанції.

"Росатом" раніше заявив, що вимагатиме компенсацій за проект "Ханхіківі", оскільки, на думку російської сторони, контракт було розірвано безпідставно.

Загалом Fennovoima вимагає від "Росатому" 2 млрд євро.

Нагадаємо, російська державна компанія "Росатом" володіє та управляє рядом компаній, які надають повний спектр послуг у сфері ядерної енергетики від виробництва ядерного палива, до проектування, будівництва та обслуговування АЕС.

При цьому експерти вважають, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де росіяни показали свою безвідповідальність і несерйозне ставлення до ядерної енергетики, клієнти "Росатому" за межами Росії відмовлятимуться від послуг компанії.