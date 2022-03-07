Газовики прилагают максимум усилий для восстановления газоснабжения в пострадавших от боевых действий регионах

По состоянию на 7 марта аварийно-ремонтные бригады газораспределительных компаний возобновили газоснабжение более чем к 2 000 домам. Наибольшее количество домохозяйств, в которые газовщикам удалось вернуть газ, находятся в Николаевской, Житомирской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

В ходе боевых действий на территории Киевской области было повреждено большое количество распределительных газопроводов. В большинстве случаев на местах порывов возникали пожары, которые невозможно было локализовать. Поэтому диспетчеры принимали решение об ограничении газоснабжения.

В результате, на утро ограничено газоснабжение в населенных пунктах: г. Ирпень, г. Буча, г. Гостомель, пгт Ворзель, пгт Коцюбинское. Восстановительные работы можно начать только после прекращения боевых действий. В общей сложности в Киевской области сейчас насчитывается более 98 000 домохозяйств без газоснабжения.

Во время ночных обстрелов в Николаевской области реактивными системами залпового огня были повреждены газопроводы среднего давления. Для аварийного ремонта поврежденных участков задействованы сразу четыре бригады аварийно-диспетчерской службы, которые делают все возможное для возобновления бесперебойного газоснабжения. Утром 7 марта в области насчитывалось более 7 000 домохозяйств без газоснабжения. Газовики Николаевской области для устранения аварий формируются в дополнительные бригады. В настоящее время в работах задействовано 12 бригад специалистов АО "Николаевгаз", которые работают на местах аварий и делают все возможное для возобновления и бесперебойной подачи газоснабжения всем жителям. За вчерашний день им удалось возобновить газоснабжение более 1000 домохозяйств.

Специалисты компании АО "Харьковгаз" возобновили газоснабжение более чем в 1 000 домов Харьковской области. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

Продолжаются восстановительные работы и в Житомирской области. Газовики постепенно возобновляют доставку газа в населенных пунктах по всей области. За прошедшие сутки им удалось вернуть газ сотням домохозяйств.

В областях, где продолжаются боевые действия, газовики в сверхсложных условиях осуществляют ремонты газопроводов и прилагают максимум усилий для восстановления газоснабжения в домах украинцев.