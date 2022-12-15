"Газпром" за 2022 год сократил добычу почти на 20%

С 1 января по 15 декабря 2022 года российский монополист "Газпром" добыл 394,1 млрд куб м газа, что на 19,6% (на 96,3 млрд куб м) меньше, чем в прошлом году. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба компании.

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За этот же период компания экспортировала (в страны, не входившие в состав бывшего СССР) 97,8 млрд куб м, что на 45,1% (на 80,2 млрд. куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

Более того, спрос на энергоноситель газотранспортной системы (ГТС) на внутреннем рынке РФ уменьшился на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м).

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств", — заявляет российский монополист.

Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы энергоносителя и подготовиться к зиме.

Уже в декабре страны "Большой семерки" (G7) и Австралия по достижении договоренности между 27 государствами-членами ЕС установили порог цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Но группа из 12 стран ЕС выступила за снижение максимальной цены на газ.

Источник фото: ua.depositphotos.com