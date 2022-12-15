"Газпром" за 2022 рік скоротив видобуток на майже 20%

З 1 січня по 15 грудня 2022 року російський монополіст "Газпром" видобував 394,1 млрд куб. м газу, що на 19,6% (на 96,3 млрд. куб. м) менше, ніж попереднього року. Про це 15 грудня повідомила пресслужба компанії.

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За цей же період компанія експортувала (до країн, що не входили в склад колишнього СРСР) 97,8 млрд куб. м, що на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року.

Більше того, попит на енергоносій ї із газотранспортної системи (ГТС) на внутрішньому ринку РФ зменшився на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м).

"Зростає експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і CNPC. Постачання регулярно йдуть понад добові контрактні кількості", — заявляє російський монополіст.

Нагадаємо, "Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄС впала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, накопичити в газосховищах великі об'єми энергоносителя та підготуватись до зими.

Вже в грудні країни "Великої сімки" (G7) та Австралія після досягнення домовленості між 27 державами-членами ЄС встановили поріг цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Але група з 12 країн ЄС виступила за зниження максимальної ціни на газ.

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