Из-за остановки "зернового соглашения" спрос на горючее со стороны перевозчиков может снизиться

Из-за остановки Россией "зернового соглашения" спрос на горючее со стороны перевозчиков может снизиться. Однако рост мировых котировок на нефть не дает снизить цену в опте, а крупные сети АЗС продолжают держать розничные цены.

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По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, в связи с закрытием зернового коридора ожидается существенное падение спроса объема перевозок, поскольку зерно было основным перевозимым ресурсом.

"Зерновозы постепенно переориентируются на Дунайские порты, однако у них нет такой потурности как порты Черного моря. Из-за этого упадет объем перевозок и потребление горючего. Однако цены не снизятся, поскольку маржа на горючее и так на грани, из-за высоких оптовых цен", - говорит Лешкин.

По его словам, тенденции по ценообразованию остаются на топливном рынке неизменными уже несколько недель. Да, крупнейшие национальные операторы АЗС продолжают держать цены, несмотря на рост цены в опте. В перспективе низкая маржа может повлечь за собой уход с рынка новых импортеров, зашедших в этот бизнес летом этого года.

"На рынке сейчас 600 импортеров, а было 20. Большие игроки имеют ресурс сдерживать цены и оставаться на рынке даже при такой марже, то есть они постепенно уносят рынок обратно", - говорит Леушкин.

По данным консалтинговой группы "А-95", цены на дизтопливо на оптовом рынке на прошлой неделе (21-28 октября) несколько снизились. Так, стоимость ответных партий дизельного топлива в мелком опте уменьшилась на 0,5 грн/л, до 49,50 грн/л, а ценовое предложение было в пределах 48-51 грн/л (ниже на 0,5-1 грн/л). .

При этом цена бензина марки А-95 в опте не меняется уже вторую неделю подряд и держится на отметке 40,75 грн/л, колеблясь в диапазоне 38,5-42 грн/л.

Также по данным Консалтинговой группы "А-95", объем поставок дизтоплива за 26 дней октября по сравнению с таким же периодом сентября снизился на 125 тыс. т, до 367 тыс. т. При этом октябрьский импорт бензинов держится на сентябрьском уровне - 102 тыс. т. По мнению экспертов "А-95", сейчас на рынке достаточно ресурса, а такое снижение импорта ГП прежде всего вызвано запасами, которые трейдеры сделали перед возвратом акцизов.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо Цена на автогаз OKKO 51 55 28,99 WOG 51 55 29,05 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 53,88 27,98 БРСМ-Нефть 47,99 52,99 27,79

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев