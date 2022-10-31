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- Эксклюзив
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- Энергетика
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Из-за остановки "зернового соглашения" спрос на горючее со стороны перевозчиков может снизиться
Из-за остановки Россией "зернового соглашения" спрос на горючее со стороны перевозчиков может снизиться. Однако рост мировых котировок на нефть не дает снизить цену в опте, а крупные сети АЗС продолжают держать розничные цены.
По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, в связи с закрытием зернового коридора ожидается существенное падение спроса объема перевозок, поскольку зерно было основным перевозимым ресурсом.
"Зерновозы постепенно переориентируются на Дунайские порты, однако у них нет такой потурности как порты Черного моря. Из-за этого упадет объем перевозок и потребление горючего. Однако цены не снизятся, поскольку маржа на горючее и так на грани, из-за высоких оптовых цен", - говорит Лешкин.
По его словам, тенденции по ценообразованию остаются на топливном рынке неизменными уже несколько недель. Да, крупнейшие национальные операторы АЗС продолжают держать цены, несмотря на рост цены в опте. В перспективе низкая маржа может повлечь за собой уход с рынка новых импортеров, зашедших в этот бизнес летом этого года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"На рынке сейчас 600 импортеров, а было 20. Большие игроки имеют ресурс сдерживать цены и оставаться на рынке даже при такой марже, то есть они постепенно уносят рынок обратно", - говорит Леушкин.
По данным консалтинговой группы "А-95", цены на дизтопливо на оптовом рынке на прошлой неделе (21-28 октября) несколько снизились. Так, стоимость ответных партий дизельного топлива в мелком опте уменьшилась на 0,5 грн/л, до 49,50 грн/л, а ценовое предложение было в пределах 48-51 грн/л (ниже на 0,5-1 грн/л). .
При этом цена бензина марки А-95 в опте не меняется уже вторую неделю подряд и держится на отметке 40,75 грн/л, колеблясь в диапазоне 38,5-42 грн/л.
Также по данным Консалтинговой группы "А-95", объем поставок дизтоплива за 26 дней октября по сравнению с таким же периодом сентября снизился на 125 тыс. т, до 367 тыс. т. При этом октябрьский импорт бензинов держится на сентябрьском уровне - 102 тыс. т. По мнению экспертов "А-95", сейчас на рынке достаточно ресурса, а такое снижение импорта ГП прежде всего вызвано запасами, которые трейдеры сделали перед возвратом акцизов.
|Сеть АЗС
|Цена на бензин А-95 грн/л
|Цена на дизтопливо
|Цена на автогаз
|OKKO
|51
|55
|28,99
|WOG
|51
|55
|29,05
|Socar
|50,99
|56,99
|-
|Motto
|46,98
|53,88
|27,98
|БРСМ-Нефть
|47,99
|52,99
|27,79
Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев