Через зупинку "зернової угоди" попит на пальне з боку перевізників може знизитися

Через зупинку Росією "зернової угоди" попит на пальне з боку перевізників може знизитися. Однак зростання світових котирувань на нафту не дають знизити ціну в опті, а великі мережі АЗС продовжують тримати роздрібні ціни.

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За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, у зв'язку з закриттям зернового коридору очікується суттєве падіння попиту об'єму перевезень, оскільки зерно було основним ресурсом, котрий перевозився.

"Зерновози поступово переорієнтуються на Дунайські порти, однак вони не мають такої потурножсті як порти Чорного моря. Через це впаде об'єм перевозок і споживання пального. Однак ціни не знизяться, оскільки маржа на пальне і так на межі, через високі оптові ціни", - каже Льоушкін.

За його словами, тенденції з ціноутворення залишаються на паливному ринку незмінними вже кілька тижнів. Так, найбільші національні оператори АЗС продовжують тримати ціни, не дивлячись на зростання ціни в опті. В перспективі низька маржа може спричинити відхід з ринку нових імпортерів, котрі зайшли в цей бізнес влітку цього року.

"На ринку зараз 600 імпортерів, а було 20. Великі гравці мають ресурс стримувати ціни і залишатися на ринку навіть при такій маржі, тобто вони поступово забирають ринок назад", - каже Льоушкін.

За даними консалтингової групи "А-95" ціни на дизпаливо на оптовому ринку на минулому тижні(21-28 жовтня) дещо знизилися. Так вартість отпових партій дизельного пального в дрібному опті зменшилась на 0,5 грн/л, до 49,50 грн/л, а цінова пропозиція була в межах 48-51 грн/л (нижче на 0,5-1 грн/л).

При цьому ціна на бензин марки А-95 в опті не змінюється уже другий тиждень підряд і тримається на позначці 40,75 грн/л, коливаючись у діапазоні 38,5-42 грн/л.

Також за даними Консалтингової групи "А-95", обсяг постачання дизпального за 26 днів жовтня, порівняно з таким же періодом вересня, знизився на 125 тис. т, до 367 тис. т. При цьому жовтневий імпорт бензинів тримається на вересневому рівні — 102 тис. т. На думку експертів "А-95", зараз на ринку вдосталь ресурсу, а таке зниження імпорту ДП передовсім спричинене запасами, які трейдери зробили перед поверненням акцизів.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне Ціна на автогаз OKKO 51 55 28,99 WOG 51 55 29,05 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 53,88 27,98 БРСМ-Нафта 47,99 52,99 27,79

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ