Как Россия 20 лет шантажировала энергетикой и проиграла газовую войну против Украины

"Будете плохо себя вести — отключим газ" — примерно по такому принципу Россия десятки лет строила отношения с Украиной. В момент старта Delo.ua в 2005 году между российским газовым монополистом "Газпромом" и компанией "Нафтогаз Украины" разгорелся очередной конфликт. Причины — условия продажи газа для Украины, а также его транзита в страны ЕС. С момента своего появления наше издание рассказывало своим читателям о ключевых исторических событиях на газовом рынке, которые стали частью борьбы за украинскую независимость, а в перспективе изменили экономики Украины и ЕС.

На протяжении почти двух десятилетий эта тема оставалась одной из центральных для всех украинских медиа. Вопрос наличия газа и цена на него многие из политиков подавали как козырь во время предвыборной гонки. Хотя, как выяснилось позже, это была манипуляция.

Когда-то, в 1960-х и 1970-х годах все было наоборот. Газ с месторождений в Украине поставлялся в РСФСР. Но сначала эти месторождения иссякли, а затем и в Сибири газ нашли на гораздо меньших глубинах и добывать его оказалось дешевле. Со временем, на момент распада СССР, украинская промышленность, потреблявшая много газа, зависела от России. Уже с 1993 года россияне стали использовать газовый вопрос как элемент политического влияния.

В частности, "газовый козырь" был использован Кремлем как элемент давления на украинские власти во время распределения Черноморского флота, а также ядерного разоружения Украины. Позже в 1999 году президент Леонид Кучма отдал россиянам за газ восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Параллельно с этим россияне активно продвигали нарративы, что Украина якобы ворует российский газ, идущий транзитом через ее территорию в Европу. При этом еще в 1998 году в украино-российские газовые отношения вклинилась дочерняя компания "Роснефти" "Итера", которая закупала дешевый газ в Туркменистане, транспортировала его в Украину, а затем продавала промышленности с бешеной наценкой.

Газовые войны (2005-2010)

Проигрыш Януковича в 2005 году пути воспринял как личное поражение. Поэтому снова включил шантаж газом — вместо старой цены $50/тыс. куб. м. почти в пять раз выше - $230/тыс. куб. м. Или дешевле. Если Украина передаст компании часть газотранспортной системы.

1 января 2006 года "Газпром" прекратил поставки газа в Украину. На следующий день в "Газпроме" обвинили Украину в несанкционированном отборе газа. Со своей стороны, украинские власти отвергли обвинения россиян и сообщили, что российский газ идет в ЕС в соответствии с заключенными контрактами. Уже 4 января сторонам удалось добиться согласия: цена на российский газ для Украины выросла до $95/тыс. куб. м, одновременно с этим выросла и плата за транзит газа с $1,09 до $1,6/тыс. куб. м.

В то время Delo.ua опубликовало для своих читателей подробную хронологию этого конфликта, а также соглашение об урегулировании отношений в газовой сфере.

Delo.ua подхватило газовую тему в разгар "газовой войны" 2006. В течение 20 лет нашей работы этот конфликт затухал и загорался с новой силой, вплоть до прекращения транзита российского газа уже во время полномасштабной войны. Коллаж: Delo.ua

Второй газовый конфликт разгорелся уже после мирового экономического кризиса. В конце 2008 года Украина и Россия не смогли окончательно договориться о поставках газа после продолжительных споров по цене и долгам. Кроме долгов "Газпрома" в размере $2,4 млрд. "Нафтогаз" $1,27 млрд. также компании "РосУкрЭнерго". Эта компания была посредником в поставках российского газа в Украину и ЕС и зарабатывала на этом сверхприбыли. Владельцами "РосУкрЭнерго" в равной доле были "Газпром" и Дмитрий Фирташ.

К концу года стороны так и не смогли договориться. 1 января 2009 года украинские власти заверили европейских партнеров, что будут выполнять свои обязательства в полном объеме. Однако в Кремле обвинили Украину в несанкционированном отборе газа, а уже 5 января Владимир Путин, тогда занимавший пост премьер-министра, заявил, что поставки газа в Европу через Украину будут сокращены на объем, который Украина якобы украла с момента окончания поставки 1 января.

Delo.ua писало : "2 января 2009 года на Румынском направлении поставки газа были увеличены на 100 тыс. куб. м в сутки, на Венгерском направлении на 1,8 млн куб. м в сутки за счет собственных резервов Украины. Всего на 12:00 2 января компания получала на украинско-российской границе 305,5 млн куб. 319,3 млн. куб. м газа в сутки, что на 13,8 превышает объем газа, поступавшего от ОАО "Газпром".

На самом деле речь шла о так называемом техническом газе, необходимом для работы компрессорных станций. Обычно этот газ поставляет отправитель газа, а его стоимость включена в оплату за транзит. Россияне настаивали на том, что технический газ должна поставлять Украина, а украинская сторона указывала на то, что это долг "Газпрома". В результате действий Кремля помимо Украины пострадали 18 стран Европы: Болгария была вынуждена остановить производство на важных промышленных предприятиях, а в Словакии объявили чрезвычайное положение.

Ситуацию удалось урегулировать только 18 января. Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко договорились о возобновлении поставок газа в Европу и Украину. По новому десятилетнему контракту Украина получила скидку на поставку газа в 20% на 2009 год, но уже в 2010 цена на газ должна быть такой же, как для европейских поставщиков без скидок. С другой стороны, новые соглашения предусматривали устранение компаний-прокладок таких, как "РосУкрЭнерго".

Газ в обмен на флот (2010-2013)

В начале 2010 года президентом Украины становится Виктор Янукович, которого в Кремле считают своим. Цена в $330/тыс. куб. м, которую предусматривал контракт, подписанный Тимошенко, его не устраивала. В обмен на меньшую цену Москва предложила оставить в Украине своих военных, которые должны в 2017 году покинуть Украину. Никто тогда не подозревал, что именно базы российского флота в Крыму станут началом войны России. Поэтому в апреле 2010 года Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев подписывают так называемые "Харьковские соглашения", по которым Украина получает скидку на российский газ в $100/тыс. куб. м, а российские военные моряки остаются в Украине до 2042 года.

Через несколько дней после этого Delo.ua сделало для своих читателей разбор этого соглашения: "Сегодня плата за пребывание ЧФ в Крыму составляет $97 млн в год. Эта сумма зафиксирована в межправительственных договорах с 1997 года. Живых денег Украина не получает, поскольку согласно договоренностям эти средства идут на погашение давнего долга Украины за газ перед Россией. Ряд политиков и экспертов неоднократно заявляли"

Впрочем, "Харьковские соглашения" не заменили договоренностей 2009 года между Путиным и Тимошенко, а лишь дополнили их. Поэтому Янукович и правительство Азарова искали способы пересмотреть старый контракт. Одним из таких способов стал арест Юлии Тимошенко 13 апреля 2011 года. Бывший премьер обвинялся в том, что она нанесла "Нафтогазу" 1,5 млрд грн убытков, подписав газовое соглашение с Путиным. Третьей стороной по делу выступал сам "Нефтегаз".

Delo.ua писало: "НАК "Нафтогаз Украины" считает доказанным фактом нанесение убытков компании в результате газовых соглашений с российской стороной при премьерстве Украины Юлии Тимошенко в 2009 году и просит суд взыскать с нее эти убытки, заявил представитель гражданского истца НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Куницкий в среду на заседании суда по делу Тимошенко". Гособвинение во вторник требовало приговорить экс-премьера Украины по так называемому "газовому" делу к семи годам лишения свободы. Обвинение также попросило суд в дополнение к семи годам лишения свободы на три года запретить Тимошенко занимать государственные должности, а также взыскать с нее ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 миллиарда гривен (187 миллионов долларов) и судебные издержки".

Впрочем, в российском МИД заявили, что предварительные соглашения остаются в силе, поэтому Януковичу так и не удалось тогда пересмотреть цену или получить дополнительную скидку.

До 2014 Россия была основным поставщиком газа на украинский рынок. Иллюстрация: Delo.ua

Конец газовой зависимости (2014-2020)

Ситуация кардинально поменялась после революции достоинства. В феврале 2014 года Янукович бежал в Ростов-на-Дону, а в марте того же года россияне аннексировали Крым. Кроме военной агрессии добавила агрессию экономическую. С 1 апреля 2014 года "Газпром" поднял цену на газ для Украины с $268,5/тыс. куб. м до $485/тыс. куб. м. При этом Украина настаивала на сохранении старой цены, но погасила все старые долги перед Газпромом и была готова пойти на компромисс по цене, увеличив ее до $385/тыс. куб. м в зимний период. В июне третьей стороной в переговорах стали представители ЕС.

Delo.ua писало: Украина не должна платить $485 за тысячу кубометров природного газа из России, это "политическая цена", считает министр энергетики угольной промышленности Юрий Продан. Киев готов обсуждать только старую цену – $385 за тысячу кубометров – планка, к которой "Газпром" увеличил стоимость топлива с 1 апреля, подчеркнул он. "Цена $385 — это цена, которую мы готовы сегодня обсуждать. Мы хотели бы вести переговоры... Экономика Украины не должна платить такую ($485) цену за газ", — заявил Продан.

Газовые переговоры продолжались до осени 2014, Россия продолжала шантаж. Поэтому украинское правительство просто перестало покупать российский газ. И, как оказалось, без него можно выжить. Вопреки тому, что говорили российские политики и их друзья в Киеве.

Delo.ua писало: Импорт газа из Европы ограничивается, прежде всего, технологически: операторы не могут поставить в Украину больше газа, чем позволит ГТС. Можно решать вопрос как относительно Польши и Словакии — увеличение числа технологических связей. Возможно и иначе – "поставлять" газ только на бумаге. Газ, по таким договоренностям назначаемый Украине, просто не пересекает границы и не выходит из Украины. Кроме того, значительно упрощается логика транспортировки.

Но с прекращением закупки российского газа противостояние не закончилось. В 2016 году "Нафтогаз" подал иски на "Газпром" в международный арбитражный суд в Стокгольме по контракту на закупку газа, подписанному в 2009, а также по транзитному контракту. Газпром подал встречный иск, в котором потребовал от "Нафтогаза" $50 млрд.

Сокращение потребления газа было одним из факторов, позволивших избавиться от газовой зависимости от Кремля. Инфографика: Delo.ua

Рассмотрение дела длилось несколько лет. В результате в апреле 2018 года арбитражный трибунал принял решение, что "Газпром" нарушил контракт на поставку газа, обязав его поставить дополнительные объемы газа и компенсировать "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставленные объемы. В решении по транзитному контракту "Газпром" был обязан уплатить "Нафтогазу" $2,9 млрд за недопоставленные объемы газа. В то же время арбитраж отклонил большую часть требований "Газпрома", заставив украинскую компанию заплатить только за отобранный газ.

Delo.ua писало: По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогазу" присудили компенсацию $4,63 млрд от "Газпрома" за недоснабжение согласованных объемов газа для транзита. Также арбитраж отклонил требование "Газпрома" оштрафовать украинского партнера за якобы незаконно отобранные "Нефтегазом" объемы транзитного газа. В результате по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза", уверяют в украинской госкомпании.

В конце 2019 года десятилетний транзитный контракт по транзиту газа через Украину в ЕС, и в начале года стороны начали переговоры по новому соглашению. В декабре 2019 года это соглашение было подписано руководством "Нафтогаза" и "Газпрома", а его срок составил 5 лет. Согласно соглашению объем транзита составил 65 миллиардов кубометров газа в первый год и 40 миллиардов кубометров в последующие годы. Контракт предусматривал условия "транспортируй или плати", что гарантировало Украине стабильные доходы от транзита.

Delo.ua писало: Согласно договоренностям сторон, до конца 2019 года "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Текущие споры между компаниями с отзывом судебных исков по "Газпрому" также должны быть урегулированы до 1 января 2020 года. Соглашение предусматривает отмену всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не приняты окончательные решения, в том числе иски "Нафтогаза" на $12,2 млрд и на 1,33 млрд кубометров газа. Также мировое соглашение предусматривает прекращение украинской стороной всех текущих и возможных будущих требований к ОАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины ($7,4 млрд).

Великая война и конец российской газовой гегемонии (2021-2024)

В 2021 году после пандемии COVID-19 в Европе вспыхнул энергетический кризис, во время которого цена на газ начала стремительно расти и осенью 2021 года превысила $1000/тыс. куб. м. С одной стороны, причиной этого стали восстановление мировой экономики после пандемии, а также European Green Deal (в рамках этой инициативы ЕС решил отказаться от угля и увеличил потребление газа как переходного топлива). С другой стороны, "Газпром" последовательно опустошал собственные газохранилища на территории ЕС, сокращал транзит через Украину выплачивая штрафы, а также спекулировал фьючерсами через дочерние компании, надувая биржевой пузырь на газовом рынке. Кроме этого, Кремль лоббировал запуск газопровода "Северный поток-2", который мог дать ему возможность отказаться от транзита через Украину.

Delo.ua писало: В официальном Киеве неоднократно заявляли, что "Северный поток-2" — это политический проект, ведь поставки российского газа по украинской ГТС не позволяют России начать полномасштабное вторжение в Украину, а также в определенной степени сдерживают ее от эскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Логика в этом есть, поскольку "Газпром" неоднократно обвинялся в нерыночном поведении на европейском рынке, а история взаимоотношений "Газпрома" и Украины показывает, что Россия неоднократно использовала свой газ как оружие против нелояльных ей украинских властей. Так было в 2006-м и 2009-м, когда "Газпром" перекрывал поставки газа в ЕС, обвиняя в перебоях с поставками Украины. Так было и в 2015-м, когда "Газпром" потерял миллиарды долларов из-за желания прекратить реверсную поставку газа для нелояльной постмайданной Украины.

Агрессия Кремля на европейском газовом рынке стала одним из ключевых элементов подготовки к полномасштабному вторжению в Украину. Россияне рассчитывали, что аномальные цены на газ удержат ЕС от вмешательства в "украинский кризис". Однако реакция Европы была противоположной: в мае 2022 г. Европейская комиссия разработала стратегическую инициативу REPowerEU, которая имела целью сначала существенно сократить, а затем вообще отказаться от российского газа.

Delo.ua писало: Уже в начале сентября (2022) доля "Газпрома" на европейском рынке упала с 40% до 9%, а апофеозом этого стало разрушение газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Поэтому уже в ноябре "Газпром" вынужден был сократить экспорт более чем на 40%, а добыча почти на 20%.

В конце 2024 года истек последний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Несмотря на планы Еврокомиссии по полному отказу от российского газа, такие страны как Венгрия и Словакия продолжили покупать голубое топливо из РФ, а лидеров этих стран обвиняли в поддержке Кремля на дипломатическом поле. Впрочем, в течение 2024 года новый транзитный контракт подписать не удалось и с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа. Летом 2025 года ЕС начал готовить готовящий 18-й пакет санкций предусматривающий полный запрет на российские энергоносители. Между тем "Газпром", который когда-то был инструментом политического давления Кремля приходит в упадок из-за потери рынка.