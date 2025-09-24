Компания из орбиты Новинского подала в международный арбитраж на Украину: сколько она хочет получить

Газодобывающая компания Enwell Energy, входящая в группу Smart Energy, инициировала арбитраж против Украины из-за остановки на добычу углеводородов на трех месторождениях. В компании не разглашают сумму судебного спора и отмечают, что в первую очередь заинтересованы в обновлении лицензий. А опрошенные Delo.ua юристы говорят, что компания может отсудить от государства компенсацию стоимости бизнеса, или упущенную выгоду из-за блокирования лицензий. По разным оценкам сумма позывных требований может колебаться от $34 до $450 млн.

Суть дела

В конце августа Enwell Energy зарегистрировала дело в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) и обратилась к механизму защиты инвесторов согласно соглашению между Правительством Великобритании и Правительством Украины о содействии и взаимной защите инвестиций.

По мнению компании действия с декабря 2022 года государственные органы Украины вмешивались в регистрацию прав собственности, блокировали активы, проводили обыски в местных офисах и на производственных площадках, а также приостановили лицензии на добычу газа и конденсата. Чем грубо нарушили его права, гарантированные соглашением. Речь идет о приостановлении лицензий на добычу на Васищевском и Свистуновско-Краснолуцком месторождениях с 4 мая 2023 г. по 26 июня 2024 года, а также последующие приостановки лицензий на Мехедовско-Голотовщинском, Свиридовском и Васищевском5 месторождениях.

В Enwell Energy заявили, что попытки урегулировать конфликт мирным путем, в частности, из-за предусмотренных соглашением процедур, оказались безрезультатными. Поэтому в рамках арбитража компания требует компенсации за причиненный ущерб, возобновление действия ее лицензий на остаток сроков и покрытие расходов, связанных с процессом.

Остановка спецразрешений была связана с санкциями СНБО против Вадима Новинского, владельца компании Smart Holding, в которую входит и Smart Energy. 1 декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Новинского и ряда священников Украинской православной церкви, и в тот же день это решение ввел в действие президент Владимир Зеленский. Причиной этого правоохранители называют "продвижение пророссийских нарративов", оправдание агрессии России против Украины и сотрудничество с оккупантами.

Но в Smart Holding говорят, что Новинский еще в 2022 году передал корпоративные права холдинга трастам Smart Trust и Step Trust и не управляет компанией. Впрочем, в Министерстве юстиции другое мнение, что Новинский до сих пор остается конечным бенефициаром компании. Поэтому компании, как и их владелец, остаются под ограничениями.

Чего хочет компания и что она может получить

Независимый председатель совета директоров Enwell Energy Чак Валескини рассказал Delo.ua, что первоочередной задачей для компании является восстановление лицензий на добычу углеводородов, а возмещение ущерба не является самоцелью.

"Сумма будет зависеть от результатов рассмотрения, а самое главное от того, насколько будут продолжаться нарушения прав Enwell Energy в Украине. Сумма сопоставима с объемами потерь, которые компания понесла из-за нарушения ее прав", — отметил топменеджер.

Валескини добавил, что за 10 лет работы в Украине, до остановки лицензий, Enwell Energy инвестировала в украинские недра более $450 млн. Компания продолжала это делать даже после полномасштабного вторжения. На 2025 год украинские активы Enwell Energy после восстановления спецразрешения на Васищевское месторождение планировали выделить 2,85 млрд грн на бурение новых скважин, капитальные ремонты и строительство инфраструктуры.

Независимые юристы, имеющие опыт рассмотрения подобных дел говорят, что для оценки суммы нанесенного Enwell Energy ущерба в арбитраже может использоваться два подхода: либо речь пойдет об экспроприации государством активов и компания потребует компенсацию их стоимости, либо инвестор потребует компенсации потерянной выгоды.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Марина Рященко выделяет наиболее распространенные нарушения прав инвесторов, из-за которых те обращаются в арбитражи. Во-первых, прямая потеря собственности или активов, включающая изъятие активов, лицензий, концессий, участия в компании путем национализации или формального "прекращения" прав.

Во-вторых, утрата фактической возможности пользования инвестицией: например, блокирование доступа к активам, отключение поставок или применение регуляторных мер, делающих проект экономически нежизнеспособным, потерянная прибыль (потерянная рыночная/справедливая стоимость предприятия, то есть прибыли, которые инвестор бы получил, если бы инвестиция могла работать); упущена выгода и вторичные последствия (потери от прерванных контрактов поставщиков, штрафы, репутационные убытки) и т.д.

Соглашением о защите инвестиций между Украиной и Великобританией предусмотрено, что в этих случаях государство должно выплатить немедленную и справедливую компенсацию. Такая компенсация будет равна настоящей цене инвестиций сразу перед таким нарушением или перед тем, как о его угрозе стало известно общеизвестно. Рассматривая дело, инвестиционные трибуналы часто оценивают несколько сценариев (консервативный/базовый/оптимистический) и корректируют результат с учетом доказательств, неопределенностей и действий инвестора по уменьшению убытков.

"Компания требует денежной компенсации за ущерб и ущерб, который она понесла в результате вмешательства Украины в свою деятельность, а также возобновление ее лицензий на оставшийся срок их действия и возмещение расходов. По словам компании, за 10 лет деятельности в Украине они инвестировали в разработку месторождений $450 млн. Ожидается, что размер компенсации значительным и, вероятно, будет включать как справедливую компенсацию, так и упущенную выгоду от потери активов", — говорит Рященко.

Партнер юридической "Bono Legal" Павел Белоусов, участвовавший в подготовке материалов по арбитражу "Нефтегаза" против "Газпрома", отмечает, что арбитражные трибуналы, как правило, исходят из принципа так называемого полного возмещения, закрепленного еще в практике Постоянной палаты международного правосудия по делу Chorzów Factory (1928). Это означает, что инвестор должен быть поставлен в такое экономическое положение, в котором он находился бы, если бы нарушения со стороны государства не произошло. При этом применяется стандарт "справедливой рыночной стоимости" (fair market value), то есть сумма компенсации должна быть равна цене, "которую разумный покупатель уплатил бы за имущество". В международной практике существует высокий стандарт доказывания: арбитражи не присуждают возмещение на основе спекулятивных или слишком гипотетических расчетов.

"Инвестиционный трибунал с помощью экспертов пытается установить, какая стоимость того бизнеса за несколько минут до того, как забрали лицензию. То есть сколько заплатили за этот бизнес инвестор. И то, что в бизнес инвестировали $450 млн это не факт, что бизнес будет стоить столько же есть военный фактор" — говорит Белоусов.

При этом эксперт отмечает, что по другой методике компенсации упущенной выгоды компания могла бы претендовать на объемы средств, которые они могли бы заработать без потери лицензий.

По информации Enwell Energy, к остановке скважины суммарно среднесуточно давали 210 тысяч кубометров природного газа, 35 т конденсата, 25 т нефти и 19 т LPG. В результате остановки деятельности газодобывающего предприятия до конца 2025 года ожидаются потери в размере 78 миллионов кубометров природного газа, 13 тыс. т конденсата, 9,3 тыс. т нефти и 7,1 тыс. т LPG. По данным EXPRO Consulting средняя цена газа на украинском рынке в 2025 году составила 22 372 грн за тыс. куб м (с НДС), поэтому упущенная выгода компании за 2025 год только в контексте газа могла бы составить 1,745 млрд грн (с НДС), или 1,454 млрд грн без НДС или $34

Белоусов отмечает, что практика международного инвестиционного арбитража уже знает случаи успешных для инвесторов исков против Украины в случаях отказа в выдаче или аннулировании лицензий, а также законодательного запрета определенной деятельности. В одном из таких дел собственник "Гала Радио" Джозеф Лимир отсудил от Украины $9 млн. долларов.