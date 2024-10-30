"Луцкводоканал" оштрафовали почти на полмиллиона гривен: в чем причина

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал КП "Луцкводоканал" на 483 758 гривен за то, что предприятие обязывало потребителей устанавливать за свой счет автоматические стационарные пробоотборники для контроля объема сброса сточных вод.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что при рассмотрении дела установлено, что КП "Луцкводоканал" в период с декабря 2022 по 28 октября 2024 занимало монопольное положение на рынке услуг по централизованному водоотводу в территориальных пределах города Луцк и окрестных сел (Змиинец, Прилуцкое, Рованцы,, Большой Емельяник, Жидичин, Подгайцы, Липины, Липляны, Крупа, Лище, Тарасово, Голышев, Новостав, Струмовка, Всеволодовка, Городок, Забороль, Одерады, Охотин, Семаки, Шепель, Боголюбы, Рокини, Брище, Кшигини, Иванчицы, Оздениж, Богушевка), где расположены канализационные сети, которые находятся в его собственности и/или пользовании, с долей 100%.

"КП "Луцкводоканал" при предоставлении услуг по централизованному водоотводу обязывает потребителей, у которых среднемесячный объем сброса сточных вод в системы централизованного водоотвода превышает 100 м 3, устанавливать на контрольном колодце автоматические стационарные пробоотборники и обеспечивать их функционирование на постоянной основе за собственные средства", — подчеркивают в АМКУ.

В ведомстве отмечают, что правилами приема сточных вод в системы централизованного водоотведения определено, что как исполнители услуг (КП "Луцкводоканал"), так и потребители, обязаны контролировать количество и качество сточных вод.

Кроме того, нормативно-правовыми актами в сфере централизованного водоотвода не предусмотрено разделение потребителей в соответствии со среднемесячным объемом сброса сточных вод и требованиями установления на контрольном колодце автоматических стационарных пробоотборников.

В АМКУ отмечают, что другие субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность на рынке услуг по централизованному водоотводу в Западном регионе Украины, не обязывали потребителей, у которых среднемесячный объем сброса сточных вод в системы централизованного водоотвода превышает 100 м 3, устанавливать на контрольном колодцы автоматические стационарные пробоотборники и обеспечивать их функционирование на постоянной основе.

"Обязательство КП "Луцкводоканал" приводит к ущемлению интересов потребителей (физических лиц-предпринимателей, предприятий, организаций, учреждений), поскольку последние необоснованно несут расходы на приобретение автоматических стационарных пробоотборников ориентировочной стоимостью в пределах полумиллиона гривен и больше, а в дальнейшем на них обслуживания", — констатируют в АМКУ.

Там добавляют, что действия КП "Луцкводоканал" нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, поэтому предприятие оштрафовали на общую сумму 483 758 гривен и обязали прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в течение 2 месяцев.

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